Минтранс предложил проводить ежегодные проверки всех авиакомпаний

Сейчас проверки проводятся раз в два года и только в отношении авиакомпаний с высокой категорией риска

Фото: Артем Дергунов

Минтранс России предложил обязать Ространснадзор проводить плановые проверки всех авиакомпаний, выполняющих коммерческие пассажирские перевозки, не реже одного раза в год. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение, сообщает «Интерфакс».

Сейчас проверки проводятся раз в два года и только в отношении авиакомпаний с высокой категорией риска. По мнению авторов инициативы, такой подход не обеспечивает достаточного контроля, особенно в отношении региональных перевозчиков.

В пояснительной записке отмечается, что отсутствие регулярных проверок могло способствовать выявлению серьезных нарушений уже после авиационных происшествий. В документе приводятся примеры катастроф Ан-2ТП в 2023 году, Ми-8 в 2021 году и Ан-26Б-100 в 2021 году, при которых погибли десятки человек.

Авторы проекта считают, что единый ежегодный контроль позволит выявлять нарушения на ранней стадии и повысить безопасность полетов. Ранее о планах усилить проверки более 50 региональных авиакомпаний сообщал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Напомним, что ранее самолет Гюмри — Москва подал сигнал тревоги в небе над Дагестаном и стал снижаться. «Рейс «Победы» DP-856, следовавший по маршруту Гюмри — Москва, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме г. Махачкалы», — сообщили позднее в авиакомпании.

Наталья Жирнова