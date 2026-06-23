СМИ: Wildberries готовится стать владельцем «Еаптеки»

Эту информацию подтвердили «Ъ» собеседники в инвестиционных кругах

Фото: Михаил Захаров

ООО «РВБ» — основное юрлицо объединенной компании Wildberries & Russ — удалось договориться о приобретении сервиса по онлайн-заказу лекарств «Еаптека». Эту информацию подтвердили «Ъ» собеседники в инвестиционных кругах.

Издание пишет, что маркетплейс вел переговоры больше года. По данным СПАРК, в 2024 году выручка «Еаптеки» составила почти 33 млрд рублей, убыток — 4,1 млрд рублей. Отчетность за 2025 год не опубликована. Сервис занимал в сегменте онлайн-доставки лекарств четвертое место.

Источник «Ъ» оценивает стоимость «Еаптеки» минимум в 8 млрд рублей. Как заявил один из собеседников издания, это не единственный актив из фарминдустрии, заинтересовавший Wildberries.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Выходом на фармрынок озабочен и другой маркетплейс — Ozon. Этой весной он занялся регистрацией товарных знаков «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека».

Напомним, в конце 2025 года объединенная компания Wildberries&Russ завершила сделку по приобретению косметического ретейлера «Рив Гош». Информация об этом официально зафиксирована в выписке ЕГРЮЛ.



Галия Гарифуллина