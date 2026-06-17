Президент США Дональд Трамп допустил восстановление части санкций против России

По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность восстановления ряда ограничительных мер в отношении России, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопросы журналистов во Франции, он подтвердил, что обсуждает подобные шаги, однако не уточнил, о каких именно санкциях идет речь. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке. Трамп отметил, что необходимо учитывать динамику цен на нефть, прежде чем принимать окончательные решения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сохраняет возможность в будущем отказаться от ранее введенных послаблений на санкции, касающиеся российской нефти. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита G7.

Напомним, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с Владимиром Путиным вопрос увеличения поставок нефти из России.



— Да, у вас есть возможности. Есть много идей. Я обсужу их с президентом Путиным сегодня вечером, — сказал он на полях Делового форума Россия — АСЕАН в ответ на вопрос, готова ли Малайзия увеличить поставки нефти из РФ.

Наталья Жирнова