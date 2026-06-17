«Никто, кроме меня, не виноват»: в Казани таксиста посадили на 4 года за нарконаезд на 11 пассажиров

В последнем слове подсудимый обещал возместить пострадавшим весь ущерб

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани огласил приговор по делу о нарконаезде такси на остановку по улице Вишневского, где пострадали 11 человек. По двум эпизодам таксиста Евгения Крусева оправдали, еще по двум — наказали 4 годами и одним месяцем колонии-поселения. Четыре гражданских иска со стороны пострадавших свидетелей на сумму 1,7 млн рублей суд оставил без рассмотрения, но удовлетворил иск единственной потерпевшей по делу на полмиллиона, сообщает с места журналист «Реального времени».

Минус два эпизода и одна потерпевшая

В ходе предварительного следствия и суда ранее лишенный прав за наркоезду Евгений Крусев полностью признавал лишь предоставление в ГАИ поддельных справок от нарколога и психиатра, купленных в Сети с целью возврата в 2024 году водительского удостоверения. Прав Крусев лишился двумя годами ранее, когда отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет наркотического опьянения.

По версии обвинения, 10 марта 2025 года подсудимый сел за руль своего «Москвича» с маркировкой «Яндекс Такси» после употребления наркотиков и уже с пассажиром на улице Вишневского проехал по зоне посадки-высадки автобусной остановки. Это стало возможным в том числе потому, что маршрутный автобус был вынужден остановиться в трех метрах от края тротуара — припарковаться правильно мешали уже стоящие на остановке автомобили. В результате автомобиль такси с Крусевым за рулем проехал прямо между автобусом и тротуаром, не тормозя и сбивая всех на своем пути. Остановился он не сам — просто врезался в припаркованный чуть далее от остановки туристический автобус. Пострадали 11 человек, включая двоих детей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Статус потерпевших по уголовному делу получили лишь две пенсионерки Хусаинова и Пигалева. Эксперты установили — их здоровью причинен тяжкий вред. Однако за время судебного процесса Минздрав РФ скорректировал критерии оценки тяжести такого вреда. В результате повторная судмедэкспертиза в апреле 2026-го понизила категорию тяжести для Пигалевой.

Кроме того, в мае 2026-го истек срок давности по двум эпизодам предоставления в ГАИ поддельных справок Крусевым. Поэтому в прениях гособвинитель Ильдар Нуруллин предлагал прекратить по ним преследование по нереабилитирующему основанию. Однако судья Марина Шаронова с ним не согласилась, установив, что для возврата водительских прав Крусеву пришлось заново сдавать и экзамены, а сами по себе справки никаких прав ему не предоставляли. Вывод суда — по двум эпизодам статьи 327 УК РФ подсудимого оправдать за отсутствием состава преступлений.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Срок от прокурора и обещания Крусева в последнем слове

По эпизодам грубого нарушения правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда потерпевшей и повторного выезда в замутненном веществами состоянии старший помощник прокурора Нуруллин сегодня просил отправить Крусева в колонию-поселение на 3 года и 6 месяцев, а после отбытия основного наказания лишить его еще на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат подсудимого по назначению Юлия Володягина предлагала учесть раскаяние своего клиента и его намерение погашать ущерб, а также участие в жизни малолетнего ребенка — несмотря на лишение родительских прав. Защитник просила ограничиться условным сроком или хотя бы применить норму о назначении наказания ниже низшего предела.

По версии Володягиной, протокол о наркоосвидетельствовании ее подзащитного является недопустимым доказательством и наркотики в день аварии Крусев не принимал. «У него был приступ эпилепсии», — настаивала защитник, напоминая свидетельские показания Марата Мусина — пассажира, которого вез подсудимый 10 марта 2025-го. Парень, сидевший на заднем сиденье, услышал хрип и увидел, как водитель отпустил руль и, продолжая хрипеть, прижал руки к груди. «Глаза его закатились, изо рта потекла слюна», — цитировала слова свидетеля адвокат.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также Володягина высказала мнение, что в случившемся есть вина и водителя автобуса — если бы он остановился у поребрика, а не в трех метрах, таких последствий бы не было.

Сам Евгений Крусев в прениях не выступал, а в последнем слове заявил, что хочет попросить прощения у всех потерпевших:

— Извините... Я понимаю — никто, кроме меня, в этом не виноват. Обязуюсь возместить, выплатить весь ущерб. Оказать помощь. Еще раз хочу извиниться. Свою вину признаю. Готов к ответственности...

Примечательно, что адвокат подсудимого сегодня просила суд не выносить решения по пяти заявленным искам от пострадавших — четверо получили в деле Крусева статус свидетелей, поскольку вред здоровью средней тяжести не подпадает под уголовную ответственность по данному составу, предусмотрена лишь административная. Тем не менее получившие травмы просили возместить им материальный ущерб от лечения в 13—30 тысяч рублей и компенсировать моральный вред в 50—500 тысяч рублей — всего на 1,7 млн рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Еще 500 тысяч с подсудимого запросила пенсионерка Ясмина Хусаинова, которая до сих пор передвигается на костылях, а кроме того, авария лишила ее зрения на один глаз. Лишь ее иск, согласно приговору, удовлетворен в полном объеме.

Итоговое решение судья Марина Шаронова огласила целиком — со своими выводами и доказательствами, включая показания пострадавших пассажиров, проезжавших мимо водителей, инспекторов ГАИ, экспертов и, конечно, подсудимого.

Крусев на судебном допросе утверждал — приступы эпилепсии у него начались в 2023-м на фоне потребления алкоголя. «Перестал выпивать, начал потреблять наркотики», — делился он, но настаивал — в конце января 2025-го, примерно за полтора месяца до ЧП, перестал это делать.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Однако насчет эпилепсии в ходе следствия были получены противоречивые данные. Этот диагноз Крусеву выставляли врачи скорой в 2022 и 2024 годах, а должен был врач-невролог, указывала одна из экспертов, делая вывод: невозможно достоверно установить — страдает ли и страдал ли на момент аварии Крусев данным заболеванием. Она же констатировала — «наркотическое опьянение само по себе способно спровоцировать приступ...»



Кроме того, в приговоре прозвучало: в моче ныне подсудимого после аварии выявили следы потребления марихуаны и амфетамина.

«Условное осуждение не будет способствовать реализации цели наказания», — обосновала свое мнение судья, отмечая, что одних извинений и обещаний Крусева недостаточно.

Под стражу осужденного взяли сразу после оглашения приговора. Отметим, за время следствия Крусев успел побывать и под стражей, и под домашним арестом, так что часть назначенного сегодня срока уже можно считать отбытой. Причем каждый день в СИЗО в период следствия и до вступления приговора в силу ему пойдет в зачет за два дня колонии-поселения.