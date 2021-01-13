Союз Садоводческих и Дачных Некоммерческих Объединений Татарстана
Общая информация
История Союза садоводов Республики Татарстан начинается в 2002 году с создания Городской ассоциации садоводов и дачников.
Целью создания ассоциации было объединение всех садоводческих и дачных некоммерческих объединений, оказание им всесторонней помощи.
Руководитель — Дейнекин Владимир Федорович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул Журналистов, 2А
- Телефон: (917) 275-81-75
- Email: info@tatsadovod.ru
- Сайт: http://tatsadovod.ru/
Дата последнего обновления: 13.01.2021