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Союз Садоводческих и Дачных Некоммерческих Объединений Татарстана

Общественные организации

Общая информация

История Союза садоводов Республики Татарстан начинается в 2002 году с создания Городской ассоциации садоводов и дачников.

Целью создания ассоциации было объединение всех садоводческих и дачных некоммерческих объединений, оказание им всесторонней помощи.

Руководитель — Дейнекин Владимир Федорович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул Журналистов, 2А
  • Телефон: (917) 275-81-75
  • Email: info@tatsadovod.ru
  • Сайт: http://tatsadovod.ru/

Дата последнего обновления: 13.01.2021

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