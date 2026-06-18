Путин: Россия за годы сотрудничества подготовила десятки тысяч кадров для Вьетнама

Президент России отметил, что многие выпускники российских вузов во Вьетнаме сохраняют тесные связи с РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что за годы сотрудничества России и Вьетнама в российских учебных заведениях были подготовлены десятки тысяч вьетнамских специалистов. Об этом глава государства сообщил на встрече с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом на полях саммита Россия — АСЕАН.

По словам президента, образование и наука традиционно занимают важное место в отношениях двух стран еще со времен Советского Союза. Путин отметил, что многие выпускники российских вузов во Вьетнаме сохраняют тесные связи с Россией.

— Это целая армия друзей России. Мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот живой контакт между людьми будет продолжаться, — отметил Путин.

Напомним, что Вьетнам станет площадкой для проведения саммита молодых дипломатов Россия — АСЕАН в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр страны Ле Минь Хунг в ходе юбилейного саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани.

Наталья Жирнова