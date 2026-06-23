Ранко Тепавчевич: «Говорю мастерам, что они представляют культурную сборную Татарстана»

Директор ЦУМа — о первых результатах работы центра, критериях отбора резидентов и выходе народных промыслов на новый уровень

Фото: Динар Фатыхов

Центр уникального мастерства в Казани стал одной из главных площадок прошедшего в Татарстане форума АСЕАН. Здесь развернулась большая выставка «Сделано в Татарстане». Это пространство уже работает в полную силу: иностранные делегации, представители бизнеса и культуры знакомятся с уникальными традициями республики. Сегодня здесь обустроили свои мастерские 58 резидентов, на днях будут известны имена первых арендаторов нового бизнес-центра. Удалось ли найти компромисс между запросом государства и пожеланиями ремесленников, из чего строится экономика ЦУМа и как собрать «культурную сборную республики», в интервью «Реальному времени» рассказал генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич.

«Синергия между деловыми событиями и культурной программой»



— Ранко Славкович, с открытия ЦУМа прошло чуть больше месяца. Как вы оцениваете начало работы центра? Что удалось наладить и что, по вашему мнению, необходимо скорректировать?

— За этот короткий срок уже прошло много мероприятий различных форматов — как культурных, так и образовательных. Постоянно ведется работа с мастерами, нашими резидентами. И самое главное — это работа с населением, потому что объект располагается в центре города и представляет собой своеобразную «гостиную» Татарстана. Для нас очень важно взаимодействие с жителями города, республики и с туристами, которые приезжают. Самое главное, чтобы ЦУМ стал точкой притяжения.

О том, что мы можем достичь этой цели, говорят и цифры. Так, за 44 дня работы ЦУМа здесь побывали более 232 тысяч посетителей, в среднем это 5 286 человек в день, за этот же период проведено 485 различных мастер-классов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наш объект большой и состоит из нескольких частей. В самое ближайшее время мы введем в эксплуатацию новый деловой блок, который является одним из лучших в своем сегменте в Казани и в Татарстане. Это современный конгрессно-офисный центр класса «А», площадью 23 000 кв. м, в котором будут располагаться офисные помещения, зоны коворкинга для представителей субъектов креативных индустрий, конгресс-холл, 4 конференц-зала, концептуальное галерейное пространство, открытая терраса на крыше здания со сценой...

Тот факт, что мы принимали выставку, посвященную форуму АСЕАН, тоже говорит о высокой функциональности данного помещения. Выставочный зал на две с половиной тысячи квадратных метров, конгрессно-деловой центр с основным актовым залом, четырьмя залами вместимостью до полутора тысяч человек станут новой точкой притяжения для проведения всех перспективных деловых мероприятий.

Но самое главное, что эти деловые мероприятия можно сочетать с культурой, потому что, открывая дверь, мы сразу попадаем в культурную среду. Это как раз та синергия, которая сейчас появляется. Это то, что создаст совершенно новый образ ЦУМа. Синергия между деловыми событиями и культурной программой — это как раз тот формат, который должен оправдать ожидания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Для своих детей в школе мы выбрали татарский язык»



— Для вас самого это новая сфера. Многие воспринимают ЦУМ как «место для творчества и ремесла», а у вас за плечами системная, дисциплинированная работа с крупными спортивными проектами. Не возникает внутреннего конфликта между «творческой свободой» и «жестким менеджментом»?

— Знаете, мне как иностранцу, который проживает здесь уже 17 лет, очень интересно исследовать культуру Татарстана.

Мы с супругой и своим детям прививаем уважительное отношение к республике и ее традициям. Даже когда пришло время выбирать в школе язык для изучения, мы выбрали татарский.

Что касается моей предыдущей деятельности, проведение самых крупных спортивных мероприятий стало возможным благодаря слаженной командной работе, что привело к формированию образа Казани как спортивной столицы России. Я и на нынешнюю свою работу смотрю через призму спорта. При общении с нашими мастерами часто обращаюсь к спортивным терминам. Говорю им, что они уже сейчас представляют «культурную сборную республики». А ведь так оно и есть. На протяжении многих лет они представляют Татарстан на самых разных международных выставках. Поэтому наша общая задача — это развитие и продвижение культуры, культурного кода, традиций Татарстана. Как и в спорте, нам для этого нужна подготовка, поэтому мастера совершенствуют свои навыки, развиваются, исследуют и для меня тоже очень важно быть частью этого процесса, участвовать в реализации этого грандиозного проекта. Я думаю, в ближайшие пару месяцев мы увидим уже конкретные результаты в этом направлении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Развитие кадров в сфере ремесленничества»



— Сколько резидентов смогли наладить свою работу в ЦУМе?

— Центр уникального мастерства представляет собой дом для ремесленников. На сегодняшний день в пространстве исторического блока здания ЦУМа площадью 31 000 кв. м представлены 58 ремесленных мастерских по 16 направлениям народно-художественных промыслов республики (77 резидентов — субъектов креативной индустрии): гончары, мастера по деревообработке и лозоплетению, художественной обработке кожи, пошиву национальной одежды и многих других направлений. В ближайшее время планируется запуск кузнечной мастерской и мастерской стеклодувов.

Они трудятся, сохраняя культуру, совершенствуя свои навыки и параллельно обучая новых мастеров. Очень важно обратить внимание на то, что в одной мастерской параллельно присутствует и зона производства, где мастера изготавливают свои изделия, и зона для проведения мастер-классов и, конечно, зона реализации, где посетители могут приобрести изделия.

— Изначально заявлялось, что главная задача ЦУМа — передавать традиции молодому поколению. Как налажен процесс обучения молодежи ремесленным навыкам?

— Да, один из основных векторов — образование, работа с детьми и молодежью. С середины мая в ЦУМе проходит культурно-образовательная программа для детей школьного возраста «Проведи лето с ЦУМом!». Всего за прошедший период в ней приняли участие более 300 детей из 11 школ Казани, проведено более 30 обучающих мастер-классов по таким направлениям, как гончарное дело, художественная обработка кожи, создание сувенирной продукции.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается молодежи, то в ЦУМе осуществляется передача знаний, наставничество и практическое развитие кадров. Здесь представлены вузы, колледжи, техникумы, такие как КазГИК, КФУ, Казанское училище имени Фешина, которые реализуют уникальную школу креативной индустрии, где уже сегодня обучаются 240 учеников. В этой траектории развития, начиная со школьного периода, продолжая студенческим и уже через программу развития предпринимательства в бизнес-инкубаторе и бизнес-акселераторе, мы как раз достигаем той цели, которая является одной из самых важных, — развитие кадров в сфере ремесленничества.

«Мастер получает уникальные возможности»



— На встрече с предпринимателями раис Татарстана Рустам Минниханов призвал резидентов не превращать площадку в «шоу-рум». Вместе с тем сами мастера говорят, что пока ЦУМ больше похож на музей, а им хотелось бы продавать. Как помирить два этих подхода?

— Уверен, что здесь нет противоречия. ЦУМ и задумывался как центр, где каждая мастерская оборудована зоной производства. Конечно, мы понимаем, что все, что производится ремесленниками, производится для того, чтобы кто-то это купил. С этой целью мы сейчас прорабатываем важный вопрос — сегментацию продукта наших резидентов и работу с целевой аудиторией, чтобы это не было представлено только в музейном смысле, а работало в смысле потребительском, то есть чтобы люди, при возникновении запроса на приобретение изделий ремесленников, могли найти любой ответ в ЦУМе. Говоря о сегментации, надо отметить, что сегодня больше представлено изделий для дам и в меньшей степени для мужчин, молодежи и детей. Также стоит задуматься о различных ценовых сегментах. Нужно понимать, что для туристов это одна ниша, для населения — другая, для VIP-гостей — третья. Поэтому необходим тщательный анализ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Что получает резидент ЦУМа?

— Мастер получает уникальные условия размещения в центре города, в новых современных помещениях, полностью оборудованных для своего производства, зону для проведения мастер-классов, которая работает также в повседневном режиме. Получает возможность формирования своего индивидуального графика проведения обучающих мероприятий и организации работы с населением для доведения знаний и навыков до более широкой аудитории. Получает уникальную зону реализации в ежедневном формате, а также бесплатное участие во многих мероприятиях, которые проходят в ЦУМе, в том числе и деловых, так как гости, выходя из конференц-зала, сразу попадают в ЦУМ, и мы уже сейчас в рамках деловых событий проводим сразу и культурную программу, экскурсию по ЦУМу, посещение мастерских. Эта такая синергия, которая существует постоянно.

Мы работаем сообща, в одной плоскости. Для устойчивой работы и ЦУМа, и мастеров мы должны постоянно вести анализ своей совместной деятельности и взаимодействовать с внешними заинтересованными сторонами. Это и государство, и общество, потребители, посетители, туристы. Параллельно с этим прорабатывать свою продукционную линейку, которая должна быть в постоянном процессе совершенствования. Потому что если мы производим изделие и никто его не покупает, значит, нужно с этим что-то делать.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Никто никого не выселяет»



— В СМИ сообщали, что руководство ЦУМа из 58 резидентов может «выселить» сразу 26 из-за нарушений, в частности, связанных с отсутствием производства непосредственно на площадке. Как вы можете прокомментировать эту информацию, соответствует ли она действительности?

— Совершенно не соответствует. Я думаю, что это результат неправильной трактовки рабочих переписок. Любое общение идет в живой динамике. Сейчас продолжается процесс настройки мастерских. Есть общая задача, которую поставило руководство, мы работаем над этим совместно с резидентами.

Никто никого не выселяет. Для мастеров созданы прекрасные условия для работы и развития, предоставлены современные полностью укомплектованные площади в центре города. Но параллельно нужно сказать, что будут определены некие критерии и для резидентов, которые уже начали работать, и для новых претендентов. В ближайшие пару месяцев мы выработаем критерии сохранения статуса резидента. Надо понимать, что недостаточно получить льготную программу и дальше просто присутствовать в ЦУМе, нужно выполнять определенные задачи, которые ставит в том числе государство. Эти же критерии будут распространяться и на новых участников проекта. Желающих много, мы каждый день получаем новые заявки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сколько резидентов смогли полноценно организовать процесс производства на своих площадках?

— Это небыстрый процесс, тем более когда речь идет о таком огромном кластере. Все проходит свой стандартный жизненный цикл, и у каждого ребенка, который рождается, есть период первоначального роста и развития, когда нужно пройти через определенные детские болезни. Так и мы должны пройти период, связанный с запуском технологического оборудования и настройками, доукомплектацией нужными деталями, которые дают возможность организации полного цикла. Мы сейчас находимся как раз на этом этапе. Но около 70% наших резидентов уже полностью наладили процесс. Есть и второй момент, который касается понимания продуктовой линейки.

Нам нужно совместно следить за потребностями рынка, чтобы люди не просто смотрели и проходили мимо, а давали обратную связь мастеру, участвовали в мастер-классах и приобретали изделия.

«Объединение делового и ремесленного блока»



— Как устроена экономика ЦУМа? Из чего складывается доход: сколько платят арендаторы, какие есть дополнительные доходы, субсидии?

— Республика обеспечила ЦУМ стартовой суммой, которая достаточна для обслуживания и эксплуатации объекта и для обеспечения всех рабочих процессов на первых порах, но через некоторое время, а это несколько месяцев или максимум полгода, объект должен работать устойчиво и самостоятельно. Поэтому мы и запускаем бизнес-центр. Пока еще рано говорить о том, на сколько процентов он заполнен. Мы находимся на этапе рассмотрения заявок, проведения конкурсных процедур. Заработает он сразу же после завершения форума АСЕАН, а с июля мы сможем увидеть первых резидентов бизнес-центра. Уже практически сформирован календарь мероприятий вплоть до марта — апреля следующего года. На днях в тестовом режиме заработает сайт ЦУМа, где можно будет забронировать мастер-классы и воспользоваться другими сервисами.

Арендаторы-ремесленники платят только за коммунальные услуги — потребление воды, электричества, тепла оплачивается по своим счетчикам, согласно помещениям, которые они занимают.

Задача, которая поставлена перед нами, комплексная, потому что объект большой, 53 тысячи квадратов, и современный с точки зрения всех инженерных систем, обслуживания. Для его содержания ключ решения и находится в синергии делового и ремесленного блока. Это позволит генерировать доход и организовать работу всего кластера.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Известно, что для ЦУМа специально закупалось оборудование. На каких условиях резиденты могут им пользоваться?

— Верно, кроме собственного оборудования, мастера могут пользоваться и производственным оборудованием, закупленным для ЦУМа. Особенно актуально это для мастеров, которые не являются резидентами центра, но могут присоединиться к промышленному коворкингу, создавать свои изделия, объединившись с другими ремесленниками, используя как раз это оборудование. К примеру, любой желающий, который занимается гончаркой, может прийти и арендовать печь.

Наша задача — расширение географии, количества мастеров, которые могут так или иначе быть в постоянной интеракции с нашим объектом.

Что касается правил и условий пользования, это очень важный вопрос, и мы его сегодня обсуждаем с нашими мастерами. Нужно учитывать, что любое оборудование при эксплуатации может сломаться. Для решения этой комплексной задачи для нас в первую очередь важно полностью застраховать все имущество, которое находится здесь. Кроме того, чтобы центр постоянно был укомплектован производственным и промышленным оборудованием, мы собираемся внедрить систему оплаты за аренду. Речь идет о каком-то ежемесячном платеже. Пока сумма не определена. Мы постараемся, чтобы она была подъемной для мастеров. Этот вопрос мы планируем решить уже в ближайшие 2-3 месяца.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы должны смотреть шире»



— Каким вы видите ЦУМ через 5 лет?

— Мы как раз хотели сделать интерактивную зону, где школьники и другие посетители смогут записать сообщение и отправить его в будущее, на пять лет вперед. Может, и сами поучаствуем в этом действе, когда находимся на старте этого проекта.

Через несколько лет мы видим ЦУМ как креативный кластер, который существует в центре Казани, который имеет свою абсолютно сформированную повестку ежегодных крупных международных фестивалей, выставок, ярмарок и других мероприятий по всем сферам креативной индустрии касательно ремесел. Видим стабильную, устойчивую работу наших мастеров. Видим большое количество туристов и жителей Казани и республики, которые приходят к нам. Это тот сценарий, к которому мы стремимся.

Наша цель — создать такую программу, которая позволяет, как некий хаб, интегрироваться в работу и другим мастерам, потому что резидентство не подразумевает только физическое присутствие. ЦУМ — это основная якорная площадка, но мы должны обратить внимание и на другие города, районы республики, знать, что там производится, как это развито, на каком этапе находится. Нельзя забывать о том, что ЦУМ — это не только Центр уникального мастерства, но еще и Центр развития креативной индустрии.

Мы должны смотреть шире в целях создания полноценной региональной программы развития креативной экономики и наращивания доли народно-художественных промыслов в ней, которая сейчас, как известно, составляет всего 0,2%. Тогда можно будет говорить о наращивании экспортного потенциала в этой сфере.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

ЦУМ — это многослойный объект, где переплетаются ремесло, образование, деловая жизнь и культура. Развитие каждого из этих направлений позволяет удовлетворить запросы самых разных гостей — от казанцев и жителей республики до туристов и иностранных делегаций. Мы уже увидели на примере форума АСЕАН, как площадка объединяет людей, вызывает живой интерес и получает высокую оценку со стороны международных гостей. Именно здесь формируется будущее народно-художественных промыслов, сохраняются и приумножаются культурные традиции. И мы уверены, что ЦУМ станет точкой сборки на международной арене — местом, где Татарстан показывает свой уникальный культурный код всему миру.

