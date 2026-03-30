Ильсур Метшин о мусорящих казанцах: «Это настоящее зло, с которым нужно бороться»

Он призвал горожан записывать номера машин, сбрасывающих мусор в неположенных местах, и передавать информацию в приемную мэрии

Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал горожан, оставляющих мусор в несанкционированных местах. По его словам, это зло, с которым необходимо бороться общими усилиями.

— Не пришельцы оставляют мусор. Это наши нерадивые, не любящие город жители. Это не бизнес, не предпринимательство, это настоящее зло, с которым нужно бороться, — сказал он во время «делового понедельника».

Метшин призвал активнее использовать цифровые инструменты для выявления нарушителей. Жителям он посоветовал записывать номера машин, сбрасывающих мусор в неположенных местах, и передавать информацию в приемную мэрии или «Народный контроль».

— Только так, общими усилиями, мы сможем побороть это зло, — подчеркнул мэр.



Напомним, за прошедшие два месяца в Казани уволились почти 30% водителей и грузчиков, занимавшихся вывозом мусора. Они не выдержали нагрузок из-за снегопадов.

