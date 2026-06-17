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Премьер Таиланда выразил готовность помочь России с выходом на азиатские рынки

11:21, 17.06.2026 Сюжет:  Саммит Россия - АСЕАН в Казани

Анутин Чарнвиракул считает, что его страна может стать стратегическим партнером для российских компаний

Премьер Таиланда выразил готовность помочь России с выходом на азиатские рынки
Фото: Официальный фотохост Саммита Россия – АСЕАН / Official photo host of the Russia–ASEAN Summit

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул выразил готовность помочь России с выходом на азиатские рынки. Соответствующее заявление чиновник сделал на открытии саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Анутин Чарнвиракул считает, что Таиланд может стать стратегическим партнером для российских компаний.

— Мы находимся в самом сердце Юго-Восточной Азии, поэтому Таиланд готов стать стратегическими воротами для российских компаний, чтобы они могли работать на большом азиатском рынке, — заявил Чарнвиракул.

За десять лет товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 58% и составил 21 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин

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