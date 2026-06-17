Премьер Таиланда выразил готовность помочь России с выходом на азиатские рынки

Анутин Чарнвиракул считает, что его страна может стать стратегическим партнером для российских компаний

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул выразил готовность помочь России с выходом на азиатские рынки. Соответствующее заявление чиновник сделал на открытии саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Анутин Чарнвиракул считает, что Таиланд может стать стратегическим партнером для российских компаний.

— Мы находимся в самом сердце Юго-Восточной Азии, поэтому Таиланд готов стать стратегическими воротами для российских компаний, чтобы они могли работать на большом азиатском рынке, — заявил Чарнвиракул.

За десять лет товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 58% и составил 21 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин