Экс-главе двух райсудов Татарстана Набиеву утяжелили обвинение

Дело обвиняемого во взятке, аферах и похищении человека вернулось в Казань

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Верховном суде Татарстана намечен старт повторного процесса над бывшим главой Менделеевского и Пестречинского судов Иреком Набиевым. По данным источников «Реального времени», статьи его обвинения не поменялись, но к ним добавили более тяжкие квалифицирующие признаки.

В частности, если раньше Набиеву инкриминировали подстрекательство начальника межрайонной налоговой инспекции к превышению полномочий, то теперь вменяют организацию этого преступления с целью блокировки перерегистрации фирмы «Кишер» за пределами Татарстана. Данные действия повлекли за собой все последующие, включая похищение, вымогательство доступа к счету и административный арест накачанного наркотиками директора компании Вячеслава Утробина. В период этого ареста, по версии следствия, преступники с помощью подделки паспорта сменили директора «Кишера», завладели 76,8 млн на счете и легализовали часть этой суммы, погасив налоги за контрагентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в феврале 2026-го после допроса потерпевших и ряда свидетелей Верховный суд Татарстана вынес решение о возврате дела Набиева на допрасследование, посчитав, что в его действиях усматривается более тяжкий состав. Как отмечали источники «Реального времени», основанием для такого решения могла стать новая тенденция по отмене приговоров, вынесенных по слишком «мягкому» обвинению.

Защита экс-судьи оспорила это решение, однако вышестоящая инстанция признала его верным.

Стоит отметить — на этапе обращения Александра Бастрыкина в Высшую квалифколлегию РФ за согласием на преследование Ирека Набиева последний все претензии в свой адрес отрицал, однако предпочел покинуть страну. В 2025-м добровольно вернулся, полностью признал вину и стал просить максимально ускорить разбирательство, чтобы уйти на СВО. Не поменялась ли его признательная позиция — станет известно после оглашения обвинения на повторном процессе.

Помимо букета эпизодов с «Кишером» и Утробиным, бывшему председателю двух райсудов инкриминируют получение взятки иномарками, другим имуществом и услугами на 17 млн рублей, а также — аферу под видом передачи взятки в 16 млн рублей, где статус потерпевшего получил экс-глава ПИЗО Тукаевского района Интигам Досмамедов.

По данным «Реального времени», председательствующим на новом процессе будет судья Булат Шамсутдинов.