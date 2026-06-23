Гендиректор казанского ЦУМа опроверг информацию о выселении 26 резидентов

При этом в ближайшие месяцы планируется разработать критерии сохранения статуса резидента

Фото: Артем Дергунов

Информация о возможном выселении 26 резидентов казанского ЦУМа не соответствует действительности. Об этом в интервью изданию «Реальное время» заявил генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич.

По его словам, сообщения в СМИ стали результатом неверной трактовки рабочих переписок.

— Любое общение идет в живой динамике. Сейчас продолжается процесс настройки мастерских. Есть общая задача, которую поставило руководство, мы работаем над этим совместно с резидентами. Никто никого не выселяет, — заявил Тепавчевич.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом, по словам гендиректора ЦУМа, в ближайшие месяцы планируется разработать критерии сохранения статуса резидента. Они будут распространяться как на действующих участников проекта, так и на новых претендентов.

— Надо понимать, что недостаточно получить льготную программу и дальше просто присутствовать в ЦУМе, нужно выполнять определенные задачи, которые ставит в том числе государство. Эти же критерии будут распространяться и на новых участников проекта. Желающих много, мы каждый день получаем новые заявки, — рассказал журналисту «Реального времени» Тепавчевич.

Подробнее о том, удалось ли найти компромисс между запросом государства и пожеланиями ремесленников, из чего строится экономика ЦУМа и как собрать «культурную сборную республики», — в интервью «Реального времени» с гендиректором казанского ЦУМа. Посмотреть на обновленный Центр уникального мастерства можно в фоторепортаже издания с открытия пространства.

Наталья Жирнова