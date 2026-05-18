В столице Татарстана завершил работу XVII Международный «Россия — Исламский мир: КазаньФорум»

От намерений к реальным соглашениям — новые акценты КазаньФорума. Халяль как экосистема и образ жизни — события недели от «7 дней»

17-й Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» — теперь уже история. И это, безусловно, была невероятно яркая, насыщенная и запоминающаяся история. Крайне продуктивная и деловая, статусная и душевная, вкусная и модная, культурная и спортивная. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

«КазаньФорум-2026»

Для начала немного истории: впервые в Казани Исламский саммит состоялся в июне 2009 года. Тогда в нем приняли участие порядка 250 представителей из 18 сран мира. Спустя 17 лет, уже 17-й по счету Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» бьет все рекорды: свыше 20 тыс. гостей из 99 стран мира. Поражает воображение и деловая программа: почти полторы сотни сессий, более 20 тематических треков.

Еще один из показателей — огромное количество площадок форума. Здесь и многофункциональный комплекс «Казань ЭКСПО», вмещающий в себя десятки конференций и панельных дискуссий, конкурсов, фестивалей и прочего, а также новый IT-парк имени Башира Рамеева, Академия наук Татарстана, Казанская ратуша, культурно-развлекательный комплекс «Пирамида», Агропромпарк, музейные и спортивные площадки, Казанский кремль и пр.

Плюс обширная экспозиционная часть. Международная выставка сотрудничества России и стран исламского мира, это 30 тысяч квадратных метров, на которых развернули свои стенды 18 российских регионов-участников, 40 центров сертификации халяль-продукции, 12 стран-экспонентов.

Каков итог форума? Окончательно подводить его еще рано. И вот почему: за несколько дней на казанской земле состоялись сотни встреч, конференций, были подписаны десятки соглашений, множество участников обменялись контактами, чтобы позже продолжить начатый в Татарстане разговор более предметно. И речь идет не только о бизнес-направлениях. Немалая часть форума была посвящена важнейшим темам развития научно-технологического сотрудничества России с исламским миром, вопросам развития современного образования, а также сохранению культурного наследия, национальной идентичности множества населяющих планету народов, бережной передаче культурного и духовного наследия будущим поколениям. Об этом, к примеру, шла речь на Съезде министров культуры стран ОИС в Казанской ратуше.

И все это — лишь часть обширной программы состоявшегося форума. События, придавшего новый импульс и новые направления в развитии отношений. Об этом же на пленарном заседании Форума говорил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— Это хорошая площадка, не только для обмена опытом, но и принятия оперативных решений для внедрения передовых решений в своей стране, для достижения максимального экономического эффекта. «КазаньФорум», является надежным мостом между Россией, регионами России и странами исламского мира.

Перспективы индустрии халяль

— Казань форум удивлял не просто обширной географией участников, новыми международными проектами, но и как всегда восточным колоритом с приставкой халяль. И это уже традиция и очень хорошая традиция. Для нашей республики халяль — одно из самых перспективных направлений, тем более в последнее время мы говорим об экосистеме халяль в Татарстане. Есть даже такой прижившейся термин «Халяль лайфстайл», — отметил ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Все дни форума в Агропромышленном парке Казани работала Международная халяль-ярмарка. В ней приняли участие около 100 компаний из девяти стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Беларусь, Индию, Афганистан, Кыргызстан, а также 11 российских регионов. Чего там только не было: ручная вышивка, экологически чистые продукты, натуральные ткани, которые соседствовали с робототехникой — и это тоже история про халяль: халяль-туризм, халяль-образование, халяль-медицину. Впрочем, на форуме не только представляли различную продукцию и услуги халяль, но и обсуждали острые, актуальные вопросы и темы, касающиеся халяль-индустрии.

Как отмечают и гости, и участники, халяль маркет в этом году был удивительно щедрым. Предприниматели не столько продавали, сколько угощали. Знакомство с возможностями и ассортиментом индустрии — дорогого стоят. Увидели, попробовали, оценили и договорились. Большинство товаров — то, что гости готовы экспортировать в нашу страну. Или поставлять друг другу. Все компании имеют сертификат халяль, по-другому сюда не пробраться. И получить этот сертификат весьма непросто, критериев много, на каждом этапе — проверка.

Решения принимались на месте и моментально — отмечают наши коллеги из программы «7 дней»: «Вот раис Татарстана прямо на ярмарке дает поручение начать работу с Россельхознадзором для регистрации туркменского предприятия в России. А это представители Марокко приехали в Татарстан специально для переговоров».

«На главной площадке в «Казань Экспо» халяль приобретает масштабное звучание. И дело не в био-товарах, самобытных ремесленниках и молельных комнатах. Халяль — это образ жизни и образ мыслей, он перестал быть просто индустрией и становится концепцией и культурной ценностью. Не зря, «КазаньФорум» буквально ввел в моду новый термин — «халяль лайфстайл», — подчеркивает журналист ТНВ Диляра Юсупова.

Индустрия халяль сегодня охватывает все сферы — от промышленности до туризма. Практически наступает эра халяль-образования, на сессиях вопрос так и ставили — пора создавать специальности в вузах с приставкой халяль.

На форуме подчеркивалось: Россия обладает огромным потенциалом в индустрии халяль. Задача — превратить его в реальные экспортные контракты. И «КазаньФорум» — та самая точка пересечения заинтересованных друг в друге сторон. Без посредников и лишней бюрократии: прямой диалог.

Главный камень преткновения: разрозненные стандарты: у стран — свои, особые требования, обязательные для стран ОИС — от Института стандартизации и метрологии исламских стран. По словам Юсифа Салем Альхарби — вице-президента Саудовского центра халяль:

— В мире насчитываются сотни различных сертификатов халяль, со своими стандартами, требованиями и регулированием. Но самое важное — это доверие потребителя. Мы сейчас ищем вместе, как создать единый стандарт доступный для всех. Нам важно экспортировать продукцию из России. Логотип «Халяль» показывает потребителю, что продукция соответствует стандартам.

К слову, 90% общего объема халяльного экспорта на сумму порядка $400 млн, из России в прошлом году, пришлось именно на Саудовскую Аравию, Эмираты и Иран. Татарстан отгрузил халяльной продукции на рекордные для себя $45 млн. Сертификаты республики уже сейчас признаются во многих странах. Так, начаты поставки в Марокко, Египет, Алжир, Тунис. В этом году российские стандарты халяль в области туризма признала Малайзия.

Дмитрий Вольвач, руководитель Федеральной службы по аккредитации, подчеркивает:

— Есть куда расти. Особенно в сфере туризма. Это огромный рынок, и мы уже многое сделали по сертификации, но пока еще только начинаем это движение.

Из Казани — в Болгар

И вновь немного истории. На сей раз, уходящей на много веков в старину. Ислам в Поволжском регионе, как известно, стал распространяться с VII века, задолго до его официального принятия в 922 году Волжской Булгарией в качестве государственной религии. Секретарь дипломатической миссии из Багдада Ибн Фадлан в своих записях так и отмечал, что в момент визита представителей посольства в Булгарских городах, таких как Булгар, Биляр, Казан, Саксин, Кашан, Алабуга, Жукетау уже работали мечети и медресе.

Конечно, восточная цивилизация, которая в средние века переживала период своего глобального расцвета, внесла огромный вклад в развитие на нашей территории медицины, философии, арифметики, экономики, литературы и даже социологии, отцом которой считается ибн Халдун. Но и татарский мир, вобравший в себя все это богатство Востока, внес впоследствии огромный вклад в общемировую копилку ценностей.

Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, который состоялся в рамках международного экономического форума, объединяет имамов, исламских ученых, представителей духовенства и общественных деятелей со всех уголков России. В этом году в мероприятии приняли участие более тысячи делегатов из 78 регионов Российской Федерации. Это крупнейшее в России собрание мусульманского духовенства, направленное на укрепление единства, обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов исламской жизни в многонациональной стране.

А в минувшее воскресенье, участники форума и присоединившиеся к ним гости «КазаньФорума», отправились в древний Болгар, где состоялся Изге Болгар жыены.

Подробнее об этом, а также о том, с чем приехали, и какие точки роста наметили во взаимоотношениях между друг другом и во взаимодействии с Россией зарубежные гости форума, какие возможности открывает дальнейшее развитие в России исламского или партнерского финансирования, 7 вопросов за 7 минут с Максимом Топилиным, о роли женщин в исламском мире и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 18 мая, в 13:00, или на сайте телеканала.