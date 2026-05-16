Минниханов: «КазаньФорум-2026» посетили представители 99 стран, 75 субъектов России

XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» посетили представители 99 стран, а также 75 субъектов России. Статистические итоги форума подвел раис Татарстана Рустам Минниханов.



Всего столицу республики на «КазаньФорум-2026» посетили 250 почетных гостей. В том числе председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и ряд крупных чиновников других стран.

Минниханов выразил благодарность всем, кто был задействован в организации и проведении форума.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» проходит в Казани с 12 по 17 мая 2026 года, в мероприятиях принимают участие делегаты из 103 стран. Основная деловая программа завершилась в пятницу в МВЦ «Казань Экспо». На форуме работала выездная редакция «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин