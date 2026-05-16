В Кремле назвали сроки поездки Путина в Китай

Президент России отправится в Поднебесную по приглашению Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин посетит Китай 19—20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов, а также совместное заявление двух лидеров.

Си Цзиньпин и Путин примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026—2027 годы). В плане поездки российского президента также значится встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном для обсуждения торгово-экономических деталей сотрудничества.

Зульфат Шафигуллин