В Кремле назвали сроки поездки Путина в Китай
Президент России отправится в Поднебесную по приглашению Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин посетит Китай 19—20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов, а также совместное заявление двух лидеров.
Си Цзиньпин и Путин примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026—2027 годы). В плане поездки российского президента также значится встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном для обсуждения торгово-экономических деталей сотрудничества.
Ранее в Китае состоялись переговоры между Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
