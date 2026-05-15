От Казани до Медины: как исламское наследие может стать новой экономикой регионов России

Выездная редакция «Реального времени» обсудила с главой Духовного собрания мусульман России муфтием Москвы Альбиром Кргановым перспективы сотрудничества России и Татарстана с исламским миром

На полях «КазаньФорума-2026» продолжает свою работу выездная редакция «Реального времени». Очередным гостем издания стал глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов. Один из главных людей российской мусульманской делегации рассказал, какие проекты готова предложить Россия исламскому миру и чем Татарстан привлекателен как площадка для переговоров с международными дипломатами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан — площадка исламской дипломатии

На «КазаньФоруме-2026» исламское духовенство России представлено в большом составе. Одним из видных представителей мусульман на форуме является глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов. По его словам, Татарстан уже давно превратился в основную площадку исламской дипломатии и является примером того, как можно создавать новые точки экономического притяжения.

В разговоре с редактором «Реального времени» в качестве примеров Крганов привел восстановление старинных мечетей, древнего Болгара и других исторических объектов в Татарстане. Муфтий Москвы считает, что подобные проекты позволяют формировать интерес исламского мира к республике в частности и России в целом.

— А это уже развитие региона, который является таким опорным для нашей страны. Здесь развиваются различные направления экономики. И для мусульманских стран такое развитие должно быть интересно. А в Татарстане очень внимательно к этому относятся. Это приносит инвестиции в республику, развивает регион, — считает Крганов.

Вместе с тем исламская инфраструктура развивается не только совместно с туризмом, а больше в части увеличения внешнеэкономических контактов с мусульманскими странами. Все чаще представители исламских государств интересуются вложениями в российские проекты, технологиями и промышленностью. В своем интервью Крганов, к примеру, вспомнил недавний визит делегации из Индонезии, с которой встречался раис Рустам Минниханов и знакомил их с нефтяной сферой республики.



«Священная тропа» и маршруты через всю страну

Одним из центральных проектов российской делегации мусульман на форуме Крганов называет «Священную тропу». Речь идет о концепции развития масштабного мусульманского туризма в России.

Проект уже обсуждался на федеральном уровне, в том числе на совещании под руководством вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко. Идея заключается в объединении исторических исламских объектов в единую сеть маршрутов.

Потенциальных новых точек маршрута несколько:

Дербент — древнее поселение Хара-Курайш;

Оренбург;

исламские памятники Сибири;

объекты Крыма;

древние поселения Кавказа.

Особое внимание Крганов уделяет Оренбургу, где существовало Оренбургское магометанское духовное законодательное собрание.

— Там мечети, караван-сараи, медресе. Именно в Оренбуржье зарождалась первая структура мусульман. Там можно целый кластер делать. Если региональные власти Оренбурга нас услышат, когда обратят на это внимание, то проект станет федеральным, — считает Крганов.

По оценке экспертов проекта, единая концепция маршрута способна объединить 32 субъекта России.

«Казанская мечеть» в Медине

Но, помимо темы туризма, есть другие важные вопросы для обсуждения. В этом плане Крганов называет Татарстан одним из главных мостов между Россией и исламским миром. По его словам, историческая роль народной дипломатии мусульманских организаций в стране сохраняется до сих пор.

На сегодняшний день российские исламские руководители начали работу по объектам исторического наследия, связанного с согражданами за пределами страны. Так, Крганов рассказал о 200-летней «Казанской мечети» — Masjid al-Kazani, построенной татарским меценатом в Медине. Сейчас район планируют реконструировать, а историческое здание может быть утрачено.

Работа с заграничным наследием требует участия государства, дипломатических структур и международных гуманитарных организаций. Крганов считает, что в плане сохранения «Казанской мечети» в Медине есть большие перспективы договориться с властями Саудовской Аравии. Арабская страна в этом году отмечает столетие со дня своего образования как отдельного государства и приедет с этим кейсом в Россию на ПМЭФ. К тому моменту в Духовном собрании мусульман России планируют подготовить все необходимые документы по мединской мечети.

И в этой системе Татарстан становится не просто центром исламской культуры, а одной из ключевых площадок взаимодействия России с мусульманским миром. Начиная от инвестиций и туризма, заканчивая культурной дипломатией.

