Средняя цена подержанного автомобиля в Татарстане составила 1,62 млн рублей

Заметно подешевели некоторые популярные модели Skoda, Chevrolet и Daewoo

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость подержанного автомобиля в Татарстане в апреле составила 1,62 млн рублей. При этом цены фактически остались на уровне прошлого месяца, сообщают эксперты «Авто.ру Бизнес».

Стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет на рынке почти не изменилась месяц к месяцу. Отечественные марки продавались в апреле по средней цене в 729 тысяч рублей (-0,6%), автомобили китайских брендов — на уровне 2,26 млн рублей, а остальные иномарки — за 2,42 млн рублей (+1,2%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заметно подешевели некоторые популярные у россиян модели — Skoda Yeti (-13,6%; до 727 тысяч рублей), Chevrolet Spark (-6,8%; до 502 тысяч рублей), Daewoo Nexia (-6,7%; до 198 тысяч рублей). Также снизилась цена на подержанные Mercedes-Benz GLE (-6,5%; до 7,03 млн рублей) и Tank 500 (-4,5%; до 4,73 млн рублей).

Впервые с ноября прошлого года на вторичном рынке автомобилей зафиксирован рост дилерского предложения — на 8%. Хотя в целом количество новых активных объявлений о продаже, по сравнению с мартом, возросло лишь на 1%.

Напомним, по итогам апреля средняя стоимость новых автомобилей в Татарстане опустилась на 1,2% по сравнению с мартом и составила 2,82 млн рублей.

Зульфат Шафигуллин