ИИ поможет учителям с проверкой работ, а чиновникам — с жалобами граждан

В Татарстане объявили тендер на внедрение AI-сервиса в школы и госорганы

В госучреждениях и школах республики планируют внедрить сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ). Заказ размещен на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 152 млн рублей. Проект поможет пользователям в решении ряда задач, например, чиновникам — с составлением протоколов совещаний, обработкой обращений и ответов гражданам, а педагогам — с подбором домашних заданий и анализом успеваемости учеников. Подробности — в материале «Реального времени».

ИИ на службе у чиновников и педагогов

Власти Татарстана планируют закупить сервис с ИИ‑агентами, которые автоматизируют рутинные задачи для государственных служащих (сегмент А), педагогов и сотрудников школ (сегмент Б). К примеру, чиновники получат виртуальных помощников в вопросах делопроизводства и переписки с населением, а учителя — с планированием классных часов и подбором домашних заданий для учеников.

В республике объявлен тендер на оказание услуги по внедрению ИИ-сервиса в госорганах и школах, начальная цена контракта — 152 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 мая, итоги подведут 2 июня. Срок исполнения — до 18 февраля 2027 года. Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации Татарстана — ИТ-компания в составе Минцифры РТ.

Ключевые требования касаются безопасности и локализации данных. ИИ‑сервис должен размещаться на серверах исполнителя в России. Разрешены только открытые (open source) модели, развернутые на собственной инфраструктуре. Передача данных третьим сторонам запрещена. Исполнитель контракта становится оператором персональных данных и обязан соблюдать закон о персональных данных.

Каких ИИ-агентов получат госслужащие

Внедрение искусственного интеллекта в образование и госуправление активно поддерживается правительством России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». ИИ системно внедряют в ряде регионов страны: например, в школах Московской области запустили сервис «Цифровой помощник учителя», а в Новосибирской области создали единое рабочее место госслужащего с инструментами ИИ.

Каких виртуальных помощников получат бюджетники Татарстана в рамках нового тендера? Чиновникам предложат в помощь семь ИИ-агентов одного типа и 10 другого. К примеру, в первом списке:

агент транскрибации аудио — преобразует аудиозаписи в текстовые документы; агент составления протокола совещания — на основе аудио создаст официальные протоколы с разделами «Присутствовали», «Слушали», «Решили», сформирует поручения и приложения; агент «Корректор документов» — проверит и отредактирует тексты на предмет орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок; агент обработки обращений граждан — проанализирует жалобы, вопросы и предложения, поможет подготовить ответы в официально‑деловом стиле; агент конспектирования — создаст структурированные конспекты книг и аналитических документов с практическими рекомендациями; агент ежедневного обзора новостей — формирует дайджесты федеральной и региональной повестки (kremlin.ru, government.ru и др.), фильтрует новости по ключевым словам (президент РФ, председатель правительства РФ); агент автоматической генерации презентаций — создаст презентации до 15 слайдов с выбором шаблонов и возможностью редактирования.

Кроме того, предусмотрен десяток специализированных ИИ-агентов для работы в сфере госзакупок, установления тарифов, консультирования граждан по вопросам ЗАГС и ГЖИ РТ и так далее.

Виртуальные помощники учителей

В помощь школьным педагогам также предложат несколько типов ИИ-агентов. В первом перечне пять инструментов:

агент аудиоанализа урока — проанализирует запись школьного урока, сформирует отчет с рекомендациями для педагога; агент генерации тестовых заданий — составит учебные тестовые работы разных видов в соответствии с выбранным типом задания; агент генерации сценария урока — составит сценарии школьных уроков с детальным планом, технологической картой и текстовыми слайдами; агент — помощник классного руководителя — автоматизирует рутинные задачи учителя, включая генерацию характеристик на учеников, сценариев мероприятий, планов воспитательной работы и консультаций по психологическим вопросам; агент анализа успеваемости — проанализирует учебные результаты на основе данных успеваемости учеников.

Во втором списке еще семь виртуальных помощников, которые помогут учителю в том числе со многими организационными вопросами. Это агенты подбора домашних заданий, генерации образовательных траекторий, персональных заданий для учеников, рабочего листа урока, составления школьного расписания, «ИИ-методичка по ЭО РТ» и помощник в приложении «Я-Школьник».

Потенциал, сложности и риски проекта

По задумке авторов проекта, сервис сократит бюрократическую нагрузку на госслужащих и учителей. ИИ возьмет на себя рутинные операции: транскрибацию, составление протоколов, проверку документов, подготовку ответов на обращения. Предполагается, что автоматизация ускорит обработку данных, снизит вероятность ошибок и освободит время для стратегических задач. Учителя смогут использовать ИИ для подготовки уроков, анализа успеваемости и индивидуализации обучения.

В то же время эксперты считают, что реализация проекта может быть сопряжена с определенными сложностями и рисками. Например, выход из строя инфраструктуры исполнителя приведет к полной остановке сервиса, что критично для госорганов. Сохраняется угроза утечек из‑за человеческого фактора или уязвимостей в ПО. Сервис, обрабатывающий персональные данные и служебную информацию, станет привлекательной целью для хакеров.

Не исключена также некорректная обработка сведений: ошибки ИИ‑агентов при работе с персональными данными могут привести к нарушениям федерального законодательства и последующим санкциям. Кроме того, внедрение новых технологий нередко сопровождается сопротивлением изменениям — сотрудники госорганов и учителя могут скептически отнестись к ИИ-сервису, предпочитая привычные методы работы.

«Мы уже работаем с подобными инструментами»

Риски реализации проекта с точки зрения безопасности данных такие же, как и в любом другом сервисе, считает председатель комитета по развитию цифровых технологий в ТПП Татарстана Роман Сухарь: «Дело в том, что все широко используемые сервисы, которые применяются на территории страны, запускаются на локальных мощностях: приобретаются серверные вычислительные мощности, GPU, видеоускорители, а запуск происходит на закрытых контурах». Поэтому с точки зрения информационной безопасности ситуация аналогичная.

— Что касается упрощения работы — подобные инициативы обсуждаются не только в Татарстане, но и по всей России, так что улучшения в этом плане неизбежны. В Москве в прошлом году уже тестировали похожую систему: когда дети пишут диктант, результаты предварительно оценивают автоматизированные системы, установленные на компьютере учителя. Цель здесь — снизить себестоимость обслуживания и позволить специалистам больше концентрироваться на реальной работе, — подчеркнул спикер.

В части обработки обращений граждан с помощью ИИ в Татарстане уже есть решение «ГосПромт», которое активно используют сотрудники госсектора, напомнил Роман Сухарь. Сервис помогает формировать ответы и письма. Так как многие обращения носят типовой характер, их можно автоматически генерировать на основе имеющейся базы знаний ведомства. «По сути, сотрудник, который сейчас готовит такие ответы вручную, выполняет те же действия. Большинство задач, не связанных с выездом на место, уже имеют готовые решения — надо лишь предоставить нужную информацию по запросу», — указал собеседник издания.

— Проект замечательный, мы уже работаем с подобными инструментами. Они снимают огромный пласт задач: составление характеристик, анализ работ, подготовка анонсов и отчетов о мероприятиях, ведение школьного сайта — мы используем ИИ вовсю. Очень важно, что сейчас объявили премию за использование искусственного интеллекта в школе — создание соответствующих кружков. Наша школа подала заявку, надеемся выиграть в номинации по обучению и применению ИИ, — рассказала директор казанской школы №101 им. П.А. Полушкина Татьяна Петрова.

При этом, как призналась педагог, полностью все образовательные задачи отдавать на откуп ИИ нельзя — необходимо следить за достоверностью собранных сведений: «Как историк могу сказать, что я перепроверяю результаты. Исторические факты искажать нельзя — уже и так достаточно ошибок встречается. Поэтому к выводам, которые выдает ИИ, я отношусь с осторожностью. Например, оценки событий Великой Отечественной войны могут различаться в зависимости от подхода алгоритма. Это очень важный момент: нужно всегда перепроверять данные по историческим темам».

Таким образом сервис на основе технологий искусственного интеллекта несомненно поможет школе, но потребует контроля, считает директор учебного заведения. При этом она убеждена, что инициативу поддержат многие коллеги, в том числе старшего поколения: «Мне тоже 60 лет, но я прекрасно пользуюсь ИИ‑инструментами. Все зависит от внутреннего желания учиться. Главное сейчас — научить детей правильно работать с искусственным интеллектом. Не просто скачивать готовые проекты для ГИА, а уметь грамотно ставить задачи. В рамках кружка мы как раз планируем развивать эти навыки».

«Пользователю достаточно выбрать нужного агента из каталога»

В Минцифры РТ на запрос «Реального времени» сообщили, что ИИ‑сервис спроектирован таким образом, чтобы минимизировать порог входа пользователя и не требовать специальных компетенций в области искусственного интеллекта. Подготовка пользователей обеспечивается комплексом мер, заложенных непосредственно в технические требования, а также мероприятиями, реализуемыми на уровне республики.

— Во‑первых, основной сценарий работы построен не на самостоятельном составлении запросов («промптов»), а на использовании преднастроенных режимов и ИИ‑агентов — готовых сценариев под конкретные прикладные задачи (подготовка ответов на обращения граждан, корректура документов, конспектирование, генерация презентаций, аудиоанализ урока, составление расписания, генерация тестовых заданий и иные). Пользователю достаточно выбрать нужного агента из каталога или необходимый режим и загрузить исходные данные, — сообщили в министерстве.

Во‑вторых, в составе сервиса предусмотрен обязательный раздел справочных и обучающих материалов, который должен быть размещен исполнителем до момента предоставления доступа пользователям, он включает в себя:

текстовые инструкции по основным функциям сервиса с иллюстрациями;

текстовые инструкции по работе с агентами с разграничением по сегментам — отдельно для государственных служащих (сегмент А) и педагогов (сегмент Б);

видеоинструкции в подразделе «Видеоуроки» по основным функциям и по каждому шаблону, также с разграничением по сегментам.

В‑третьих, специалистами Минцифры РТ в рамках программ повышения квалификации по тематике искусственного интеллекта на постоянной основе проводятся обучения государственных и муниципальных служащих. Это формирует у пользователей базовое понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта еще до начала работы с ИИ-сервисом и обеспечивает методологическую поддержку внедрения, отметили в министерстве.

Добавили, что для пользователей предусмотрена линия технического сопровождения, включающая консультации по работе с ИИ-сервисом, с регламентированным временем реакции и решения обращений. Количество обращений по техническому сопровождению не ограничено. Для отдельных категорий пользователей предусмотрены привычные каналы взаимодействия — в частности, ряд ИИ-агентов реализован в виде чат‑ботов в мессенджере MAX, что снимает необходимость освоения нового интерфейса.

— Отдельный этап пилотного тестирования настоящей закупкой не предусмотрен. Вместе с тем тестирование с участием заказчика — обязательное условие предоставления доступа к ИИ-сервису, закрепленное непосредственно в технических требованиях. Эталонные наборы тестовых задач заказчика, на которых проводится верификация моделей, сформированы как наборы типовых сценариев использования ИИ-сервиса государственными служащими — анализ и редактирование текста, работа с документами, подготовка ответов на обращения граждан, формирование аналитических материалов, конспектирование и иные категории деятельности. Таким образом, оценка качества проводится не на абстрактных задачах, а на реальных рабочих кейсах целевой аудитории, — уточнили в Минцифры.

Кроме того, в ИИ-сервисах предусмотрены каналы обратной связи:

встроенный в чат механизм оценки ответов («нравится» / «не нравится»); оценки используются для мониторинга качества и доступны Заказчику;

панель аналитики использования (пункт 5.7 Технических требований) с показателями по окружениям, тематическим группам, пользователям и агентам;

линия технического сопровождения как канал поступления содержательных замечаний от пользователей.

— Мотивация перехода и работа со скептицизмом обеспечиваются через измеримость пользы: панель аналитики предусматривает фиксацию суммарной и средней экономии рабочего времени в минутах, часах и днях, процента успешно завершенных задач и распределения причин их незавершения. Это дает руководителям рабочих окружений объективные показатели эффективности внедрения и позволяет адресно работать с трудностями. Дополнительный фактор — ИИ-сервис закрывает рутинные операции (корректура, транскрибация, подготовка проектов документов, генерация раздаточных материалов и иные), что для пользователя выражается в высвобождении рабочего времени, а не в усложнении работы, — подчеркнули заказчики сервиса.

Что касается возможных ошибок со стороны цифровых агентов, в министерстве подчеркнули: «Принципиально важно зафиксировать, что ИИ-сервис — это помощник специалиста, а не инструмент самостоятельного выполнения задач. Он не принимает юридически значимых решений, не подписывает документы, не направляет ответы гражданам и не издает нормативных правовых актов. Все эти действия по‑прежнему совершают должностные лица в рамках своих служебных полномочий. ИИ‑сервис готовит проект, выполняет техническую обработку или предоставляет справочные сведения, а итоговое содержание документа, корректность фактов, правовая обоснованность и принятые решения — зона ответственности пользователя».

— Из этого следует базовое правило работы с ИИ-сервисом, на которое ориентированы пользователи и которое отражено в обучающих материалах: любой результат работы ИИ‑сервиса подлежит обязательной проверке человеком до его использования в работе. Это касается транскрибаций, отредактированных текстов, проектов ответов на обращения, проектов нормативных правовых актов, аналитических справок, сценариев уроков, тестовых заданий и любых иных результатов. Пользователь обязан удостовериться в фактической точности, корректности ссылок на нормативные правовые акты, соответствии содержания заданию и отсутствии искажений и несет ответственность за принятое им решение об использовании результата, — говорится в ответе на вопрос о возможных рисках проекта.

Таким образом, ответственность за корректность ответа гражданину, за содержание нормативного правового акта, за оценку ученика, за управленческое решение, принятое с использованием подготовленных ИИ-сервисом материалов, несет должностное лицо или орган власти, направивший или подписавший соответствующий документ, — на тех же основаниях, на которых эта ответственность возникает при использовании любых иных вспомогательных инструментов (текстовых редакторов, справочно‑правовых систем, аналитических отчетов подчиненных), указали в министерстве.

Сообщается, что ИИ-сервис проектируется как многоотраслевое решение, охватывающее на старте несколько сфер деятельности в Татарстане: государственное и муниципальное управление, контрольно-надзорная деятельность, государственные функции для граждан, образование и сервисы для школьников. Дальнейшее расширение применения технологий искусственного интеллекта в республике носит программный характер. В республике принята Программа развития технологий искусственного интеллекта на 2026—2030 годы, в рамках которой будут прорабатываться мероприятия по внедрению технологий ИИ во все сферы деятельности — государственное управление, медицину, экономику, городское хозяйство и иные направления.

— ИИ-сервис рассматривается как одна из базовых платформ для реализации указанной программы: его архитектура (модель независимых рабочих окружений с собственными базами знаний и наборами ИИ-агентов и режимов, конфигурируемый выбор моделей под конкретные типы задач, программный интерфейс (API) для интеграции с внешними информационными системами) изначально рассчитана на масштабирование на новые сферы и категории пользователей. Конкретные отрасли, сроки и формы тиражирования будут определяться в рамках указанной Программы по результатам эксплуатации ИИ-сервиса и накопленной статистики его использования, — уточнили в Минцифры РТ.