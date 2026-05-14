Исламский банкинг по стандартам ЦБ: Аксаков обещал выпустить правила для сделок по шариату

В Казани прошел Российский исламский экономический форум

Фото: Динар Фатыхов

В этом году на российском финансовом рынке заработают стандарты ЦБ по всем популярным сделкам по шариату — от мурабаха до сукука. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков во время Российского исламского экономического форума (РИЭФ), прошедшего на площадке «КазаньФорум-2026». Первый стандарт проведения сукук в РФ практически готов, на подходе еще несколько стандартов для иджара и мурабаха, они проходят согласование в ЦБ, уточнил он. Введение стандартов в РФ поможет внешним инвесторам поверить в исламский банкинг. «Многие вообще не понимают, что такое эксперимент. Можно ли планировать и вступать в среднесрочные и долгосрочные отношения?», — согласился с их необходимостью директор Департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Аксаков: Чувашия, Крым и кавказские регионы просятся в эксперимент

Сделки исламского финансирования принципиально отличаются от традиционных кредитных операций: процентный доход в них запрещен. Исламские сделки разнообразны, но подчас не коррелируют напрямую с действующим финансовым и налоговым законодательством. О том, как их интегрировать в российскую финансовую систему, обсуждали на панельной сессии Российского исламского экономического форума (РИЭФ), который впервые прошел на площадке «КазаньФорума-2026».

Модератор сессии Денис Липаев, вице-президент Ассоциации банков России, напомнил, что эксперимент по партнерскому финансированию в стране продолжается третий год подряд, появилось немало банковских продуктов по канонам ислама, есть устойчивый спрос на эти услуги. Но сможет ли система партнерского финансирования перейти от эксперимента к действующей финансовой модели? С таким вопросом обратился он к участникам дискуссии.

— С моей точки зрения, реализация этого инструмента происходила вначале не так активно, как ожидалось. Объемы операций, осуществляемых с его помощью, значительно отстают от огромного потенциала, который в нем заложен. Именно поэтому мы продлили действие закона еще на три года, — сообщил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом возникали дискуссии о том, почему в эксперименте участвуют всего четыре субъекта федерации. По словам Аксакова, он предлагал расширить количество участников эксперимента.

— Я предлагал включить Чувашию, — рассказал он. — Во-первых, потому что там значительная часть населения исповедует ислам, и они обращались ко мне. Во-вторых, я сам являюсь депутатом от Чувашии, и мне было интересно.

Другим претендентом на вхождение в эксперимент является Крым. «Я обсуждал эту тему с главой Крыма Аксеновым. Он выразил готовность поддержать все, что способствует финансированию проектов», — сообщил Аксаков. Более того, не перестают проявлять интерес кавказские республики.

При этом те, кто уже участвует в эксперименте еще не до конца осознали и не ощутили те перспективы, которые можно было бы реализовать, считает Аксаков. Исключением является Татарстан, где сосредоточена почти половина организаций, работающих с исламскими финансовыми инструментами в рамках этого эксперимента.

Стандарты партнерского финансирования — залог продвижения

Главным препятствием для продвижения партнерского финансирования в стране он считает отсутствие единых стандартов совершения сделок по шариату. Не секрет, что они меняются от региона к региону, а статус эксперимента не вызывает доверия у инвесторов. «Первый стандарт уже разработан. В его основу положены принципы и подходы АОФФЕ, которым следуют на международном рынке», — сообщил Аксаков.

Правда, возникли замечания у ЦБ, но разработчики рассчитывают их доработать в течение месяца.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Рассчитываю, что в течение месяца мы все это сделаем, и первый стандарт появится. В планах подготовка еще четырех стандартов. Соответственно, эти инструменты смогут заработать в этом году, операции будут совершаться по понятному режиму, в том числе по режиму налогообложения, — отметил Аксаков.

Сенатор от Татарстана Тимур Нагуманов высказал уверенность, что введение стандартов по сделкам партнерского финансирования даст ясный сигнал инвесторам в том, что эксперимент готов перерасти узкие рамки и стать полноценным надежным инструментом. «С принятием в этом году первых российских стандартов партнерского финансирования статус эксперимента может быть снят», — сказал он.

По его данным, объем операций за 2025 год вырос в шесть раз. Правда, точные цифры не оглашались.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это на сегодня-завтра, либо же на долгий срок?

Необходимость стандартов в РФ поможет внешним инвесторам поверить в исламский банкинг, согласился директор Департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на Российском исламском экономическом форуме в Казани.

— Многие вообще не понимают, что такое эксперимент. Это на сегодня-завтра, либо же на долгий срок. Можно ли планировать и вступать в среднесрочные и долгосрочные отношения? Нам самим хочется побыстрее ответить на этот вопрос. По большому счету, наша ключевая задача — это подойти к сроку окончания эксперимента с финальным решением. Регулирование должно быть постоянным, но для этого нужно снять ряд вопросов, — изложил он позицию Минфина РФ.

По его словам, ГК «Дом РФ» занимается структурированием сделки в сфере жилья, банки готовят пилотный выпуск сукука. «Но очень ждем стандарты, потому что поступает немало вопросов, без наличия ясных стандартов работать нельзя», — сказал представитель Минфина РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кому пропишут стандарты

Анатолий Аксаков в разговоре с «Реальным временем» пояснил, для каких исламских продуктов готовятся стандарты ЦБ. Прежде всего, речь идет о правилах выпуска сукука (исламские облигации) и «всего того, что связано с инвестициями, участием акционерных обществ в эмиссии капитала», сказал он. Приоритет в их разработке сделан с расчетом на то, чтобы летом успешно прошел пилотный выпуск сукук на ММВБ в интересах ОЭЗ «Алабуга». В размещении будут участвовать ВЭБ.РФ, «Газпромбанк», Сбербанк, подтвердил он. Позднее организаторы займа сообщили журналистам, что объем размещения сукука составит 3,5 млрд рублей, тогда как ранее глава АИР Талия Минуллина называла цифру 5 млрд рублей.

Наиболее востребованной у бизнеса является мурабаха (торговое финансирование), и под нее также готовятся стандарты ЦБ. Прежде всего, они направлены на ограничение торговой наценки, чтобы пользователи понимали, что есть потолок. Готовятся стандарты иджара, т. е. для сделок по лизингу техники оборудования по канонам шариата.

Стандарты сделок по исламскому банкингу переданы на согласование в ЦБ. По словам Анатолия Аксакова, регулятор фактически их одобрил, но осталось «четыре пункта, которые необходимо дорегулировать». Речь идет о регулировании споров в арбитраже.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Cделки по партнерскому финансированию не всегда укладываются в традиционную систему регулирования деловых отношений. В таких случаях возникает налоговый арбитраж и регуляторные сложности, поскольку законодательство Центрального Банка зачастую ориентировано на традиционные системы. Например, если возникает ситуация, когда оплата невозможна, возникает вопрос о правомерности наложения штрафов. Это порождает конфликт: обязательства перед кредитором не выполнены, что представляет собой риск. Этот риск, естественно, должен быть учтен в цене предоставляемых средств. В результате деньги становятся дороже. Вероятно, заемщик не будет привлекать столь дорогие средства в рамках партнерского финансирования, а предпочтет обратиться в банк за более дешевыми кредитами. Эти аспекты требуют тщательного рассмотрения, пояснил он.

Почему возникают разногласия? Сделки исламского финансирования — это не кредитные соглашения, у каждой из них своя природа. К примеру, мурабаха (купля-продажа) основана на торговом финансировании, и тут возникает проблема, связанная с НДС. Особенно для банков, которые должны взять уплату НДС. Инвестиционные сделки несут риск убытков — их нужно регулировать, добавила сертифицированный шариатский советник и аудитор Мадина Калимуллина.