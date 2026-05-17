Антикоррупционные органы Украины готовят арест Елены Зеленской — жены президента Украины Владимира Зеленского

На Украине Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершают расследование в отношении Елены Зеленской, супруги президента страны Владимира Зеленского. Как сообщили в российских силовых структурах для РИА «Новости», у антикоррупционных органов есть достаточные основания для ее задержания, и сейчас решается, по какому из уголовных дел будет предъявлено обвинение в первую очередь.

По имеющейся информации, сам Владимир Зеленский уже осведомлен о расследовании. В связи с этим он усилил охрану семьи и начал переговоры с западными партнерами.

— Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь, — сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, что ранее экс-главу офиса Зеленского Ермака отправили под арест с залогом 140 млн гривен. Он был задержан по подозрению в причастности к легализации 460 миллионов гривен, полученных преступным путем при строительстве элитного жилья в Киевской области. Позднее бывший игрок «Рубина» Сергей Ребров заплатил залог за Андрея Ермака в сумме 30 млн гривен.



Наталья Жирнова