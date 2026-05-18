Артига не превзошел Рахимова: как «Рубин» упустил седьмое место, сыграв вничью с «Пари НН»

Не смогли обыграть аутсайдера чемпионата в заключительном туре сезона

Фото: Динар Фатыхов

Сезон чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) официально завершен. В заключительном туре «Рубин» в Казани не совладал с одним из аутсайдеров турнира «Пари НН», сыграв вничью 2:2. Итоговый результат не устроил ни одну из команд. Нижегородцы заняли предпоследнюю строчку в чемпионате и покинули РПЛ, а «Рубин» с Артигой финишировали восьмыми, не превзойдя прошлогоднее 7-е место. Почему так произошло — читайте в репортаже «Реального времени».

«Рахимовское» 7-е место

На третий год после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) казанский «Рубин» оказался перед своеобразным водоразделом — довольствоваться ролью крепкого середняка или пытаться стать топом. В клубе выбрали второй вариант и в январе 2026-го уволили Рашида Рахимова, с которым два сезона финишировали вначале восьмыми, а затем седьмыми в таблице чемпионата. По итогам осенней части нынешнего розыгрыша РПЛ команда вновь финишировала седьмой, фактически прописавшись на этой позиции.

На замену Рахимову боссы «Рубина» назначили испанца Франка Артигу, у которого до этого был неоднозначный опыт в «Родине» и «Химках». Официально никто не ждал от нового тренера улучшения результата в таблице. Но команда буквально начала «выжимать все соки», чтобы подняться выше седьмой строчки. Перекрыть рахимовские позиции было важно то ли самому Артиге, то ли руководителям, принявшим зимой рискованное решение расстаться с проверенным российским специалистом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Весной «Рубин» включил сумасшедший темп набора очков, уступив за 11 туров всего дважды. Казанцы практически сделали невозможное — отставание от пятой строчки сократилось с 12 до 4 баллов. Однако команде все-таки не хватило дистанции в календаре, чтобы подняться по турнирной таблице. За тур до конца сезона «Рубин» потерял все шансы дотянуться до 6-го места. А вот упасть на 8-е еще мог. Для сохранения позиций подопечным Артиги предстояло сыграть по результату не хуже московского «Динамо». У команд было по 42 очка, но у «рубиновых» имелось преимущество по дополнительным показателям.

Как оказалось позже, удержать «рахимовское» 7-е место «Рубину» оказалось не под силу. По крайней мере, не в этом сезоне.

Артига вышел в два форварда, но забили другие

Желание Артиги победить ощущалось уже со стартового состава казанцев. С первых минут тренер «Рубина» выпустил двух форвардов, что с ним случается редко. На острие у хозяев появились Мирлинд Даку и Жак Сиве. Помогать им в центральной части поля вышли Руслан Безруков и Велдин Ходжа, которых в опорной зоне прикрывал Начо Сааведра. У «Пари НН» не было Даниила Лесового, пропускавшего встречу в Казани из-за дисквалификации.

Уже на 15-й минуте «Рубин» открыл счет. Руслан Безруков получил мяч на углу штрафной, чуть сместился в центр и пробил точно в дальнюю «девятку» — 1:0. Еще через 10 минут Даку мог удвоить преимущество, но мяч попал в голкипера ударом в одно касание с вратарской. Далее команды обменялись опасными подходами, хотя «Рубин» все равно больше владел инициативой. До перерыва счет так и остался минимальным в пользу казанцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот второй тайм начался с гола. Хозяева забросили мяч вперед на Безрукова, которого опередил защитник нижегородцев Никита Каккоев и срезал мяч в свои ворота — 2:0. Такой неожиданный старт после перерыва раскрыл игру. Тут же команды могли обменяться голами: у гостей не забил Юрий Коледин, а у «Рубина» выход один на один не реализовал Сиве.

Затем казанцы в авторстве Даку попали в штангу, но до этого умудрились дважды пропустить сами. Дубль в составе «Пари НН» оформил Вячеслав Грулев и сравнял счет — 2:2. Следом гости едва не вышли вперед, а Артига получил желтую карточку за споры с судьей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эмоции на поле постепенно накалялись, одни отчаянно хотели победить перед своими болельщиками, другие же пытались спастись. Любой результат, кроме победы, отправлял «Пари НН» в Первую лигу. Но забил «Рубин»: Даниил Кузнецов добил мяч в сетку после красивой комбинации на 90-й минуте. Правда, радость была недолгой. Судья усмотрел нарушение правил на ВАР и отменил гол. На табло в конце матча так и остались гореть ничейные 2:2.

Провальный год или революционный?

В параллельной игре в Калининграде московское «Динамо» одолело «Балтику» со счетом 2:1. «Бело-голубые» набрали на два очка больше казанцев и обошли их в таблице. «Рубин» же финишировал восьмым, на одну позицию ниже, чем было в прошлом сезоне и на момент отставки Рахимова. Перекрыть результат своего предшественника Артиге не удалось.

— Очень обидно. Мы хотели закончить сезон на 7-м месте, это было нашей задачей. Но нас обогнало московское «Динамо». Это большой клуб, они тоже выдали сильную концовку сезона. Мы бились за 7-е место до последней секунды. Это хороший задел для следующего сезона, — отреагировал Артига на итоговую восьмую строчку в чемпионате.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выступление «Рубина», возможно, не стоит оценивать лишь по итоговому результату. Многое было упущено в осенней части сезона, где не все получалось в плане игры и состава. Весной игра преобразилась, команда выдала неплохую беспроигрышную серию и могла зацепиться даже за топ-5.

Но главное, что в клубе, наконец, начинают понимать — надо двигаться дальше. Изменения происходят не только в команде и тренерском мостике. Есть вероятность, что в новый сезон «Рубин» войдет, имея в руководстве российского футбола своего человека. Президент казанского клуба Марат Сафиуллин в июне может быть избран в исполком Российского футбольного союза (РФС). Это большой шаг в сторону того, чтобы начать возвращать себе статус гранда РПЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впереди «Рубин» ожидает тяжелая работа на трансферном рынке. С имеющимся составом выжимал максимум Рахимов, тоже самое делал весной Артига. Дальше ждет только стагнация. Первый шаг к трансформации уже сделан: клуб не стал продлевать контракты возрастных Олега Иванова и Александра Зотова, о чем объявил сразу после матча с «Пари НН».

Именно так и должен был закончиться чемпионат, чтобы в клубе вдруг не питали иллюзий по возможностям команды на следующий футбольный год.

1 / 37 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов