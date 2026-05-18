Артига не превзошел Рахимова: как «Рубин» упустил седьмое место, сыграв вничью с «Пари НН»
Не смогли обыграть аутсайдера чемпионата в заключительном туре сезона
Сезон чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) официально завершен. В заключительном туре «Рубин» в Казани не совладал с одним из аутсайдеров турнира «Пари НН», сыграв вничью 2:2. Итоговый результат не устроил ни одну из команд. Нижегородцы заняли предпоследнюю строчку в чемпионате и покинули РПЛ, а «Рубин» с Артигой финишировали восьмыми, не превзойдя прошлогоднее 7-е место. Почему так произошло — читайте в репортаже «Реального времени».
«Рахимовское» 7-е место
На третий год после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) казанский «Рубин» оказался перед своеобразным водоразделом — довольствоваться ролью крепкого середняка или пытаться стать топом. В клубе выбрали второй вариант и в январе 2026-го уволили Рашида Рахимова, с которым два сезона финишировали вначале восьмыми, а затем седьмыми в таблице чемпионата. По итогам осенней части нынешнего розыгрыша РПЛ команда вновь финишировала седьмой, фактически прописавшись на этой позиции.
На замену Рахимову боссы «Рубина» назначили испанца Франка Артигу, у которого до этого был неоднозначный опыт в «Родине» и «Химках». Официально никто не ждал от нового тренера улучшения результата в таблице. Но команда буквально начала «выжимать все соки», чтобы подняться выше седьмой строчки. Перекрыть рахимовские позиции было важно то ли самому Артиге, то ли руководителям, принявшим зимой рискованное решение расстаться с проверенным российским специалистом.
Весной «Рубин» включил сумасшедший темп набора очков, уступив за 11 туров всего дважды. Казанцы практически сделали невозможное — отставание от пятой строчки сократилось с 12 до 4 баллов. Однако команде все-таки не хватило дистанции в календаре, чтобы подняться по турнирной таблице. За тур до конца сезона «Рубин» потерял все шансы дотянуться до 6-го места. А вот упасть на 8-е еще мог. Для сохранения позиций подопечным Артиги предстояло сыграть по результату не хуже московского «Динамо». У команд было по 42 очка, но у «рубиновых» имелось преимущество по дополнительным показателям.
Как оказалось позже, удержать «рахимовское» 7-е место «Рубину» оказалось не под силу. По крайней мере, не в этом сезоне.
Артига вышел в два форварда, но забили другие
Желание Артиги победить ощущалось уже со стартового состава казанцев. С первых минут тренер «Рубина» выпустил двух форвардов, что с ним случается редко. На острие у хозяев появились Мирлинд Даку и Жак Сиве. Помогать им в центральной части поля вышли Руслан Безруков и Велдин Ходжа, которых в опорной зоне прикрывал Начо Сааведра. У «Пари НН» не было Даниила Лесового, пропускавшего встречу в Казани из-за дисквалификации.
Уже на 15-й минуте «Рубин» открыл счет. Руслан Безруков получил мяч на углу штрафной, чуть сместился в центр и пробил точно в дальнюю «девятку» — 1:0. Еще через 10 минут Даку мог удвоить преимущество, но мяч попал в голкипера ударом в одно касание с вратарской. Далее команды обменялись опасными подходами, хотя «Рубин» все равно больше владел инициативой. До перерыва счет так и остался минимальным в пользу казанцев.
А вот второй тайм начался с гола. Хозяева забросили мяч вперед на Безрукова, которого опередил защитник нижегородцев Никита Каккоев и срезал мяч в свои ворота — 2:0. Такой неожиданный старт после перерыва раскрыл игру. Тут же команды могли обменяться голами: у гостей не забил Юрий Коледин, а у «Рубина» выход один на один не реализовал Сиве.
Затем казанцы в авторстве Даку попали в штангу, но до этого умудрились дважды пропустить сами. Дубль в составе «Пари НН» оформил Вячеслав Грулев и сравнял счет — 2:2. Следом гости едва не вышли вперед, а Артига получил желтую карточку за споры с судьей.
Эмоции на поле постепенно накалялись, одни отчаянно хотели победить перед своими болельщиками, другие же пытались спастись. Любой результат, кроме победы, отправлял «Пари НН» в Первую лигу. Но забил «Рубин»: Даниил Кузнецов добил мяч в сетку после красивой комбинации на 90-й минуте. Правда, радость была недолгой. Судья усмотрел нарушение правил на ВАР и отменил гол. На табло в конце матча так и остались гореть ничейные 2:2.
Провальный год или революционный?
В параллельной игре в Калининграде московское «Динамо» одолело «Балтику» со счетом 2:1. «Бело-голубые» набрали на два очка больше казанцев и обошли их в таблице. «Рубин» же финишировал восьмым, на одну позицию ниже, чем было в прошлом сезоне и на момент отставки Рахимова. Перекрыть результат своего предшественника Артиге не удалось.
— Очень обидно. Мы хотели закончить сезон на 7-м месте, это было нашей задачей. Но нас обогнало московское «Динамо». Это большой клуб, они тоже выдали сильную концовку сезона. Мы бились за 7-е место до последней секунды. Это хороший задел для следующего сезона, — отреагировал Артига на итоговую восьмую строчку в чемпионате.
Выступление «Рубина», возможно, не стоит оценивать лишь по итоговому результату. Многое было упущено в осенней части сезона, где не все получалось в плане игры и состава. Весной игра преобразилась, команда выдала неплохую беспроигрышную серию и могла зацепиться даже за топ-5.
Но главное, что в клубе, наконец, начинают понимать — надо двигаться дальше. Изменения происходят не только в команде и тренерском мостике. Есть вероятность, что в новый сезон «Рубин» войдет, имея в руководстве российского футбола своего человека. Президент казанского клуба Марат Сафиуллин в июне может быть избран в исполком Российского футбольного союза (РФС). Это большой шаг в сторону того, чтобы начать возвращать себе статус гранда РПЛ.
Впереди «Рубин» ожидает тяжелая работа на трансферном рынке. С имеющимся составом выжимал максимум Рахимов, тоже самое делал весной Артига. Дальше ждет только стагнация. Первый шаг к трансформации уже сделан: клуб не стал продлевать контракты возрастных Олега Иванова и Александра Зотова, о чем объявил сразу после матча с «Пари НН».
Именно так и должен был закончиться чемпионат, чтобы в клубе вдруг не питали иллюзий по возможностям команды на следующий футбольный год.
