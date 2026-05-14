Халяль-производство Татарстана получит господдержку — подписано соглашение с Росаккредитацией

13:52, 14.05.2026

Особое внимание уделят продаже таких товаров как внутри России, так и за рубежом — в исламских странах

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач заключили соглашение о сотрудничестве в сфере халяль-индустрии на площадке «КазаньФорума».

Документ касается производства товаров по стандартам халяль. Стороны договорились работать вместе, чтобы повысить доверие к халяль-продукции и улучшить проверку ее качества. Особое внимание уделят продаже таких товаров как внутри России, так и за рубежом — в исламских странах.

Для этого будут проводить обучающие мероприятия: семинары и курсы для специалистов. Это поможет сделать производство халяль-продукции еще лучше и вывести татарстанские товары на международный рынок. Напомним, что в рамках форума на территории Агропромышленного парка начала работу Международная торговая ярмарка «Казань Халяль Маркет». Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова

