В Казани обсудили развитие сотрудничества России и Мали

Мероприятие прошло в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум»

В Казани состоялось второе заседание межправительственной Российско-Малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие прошло в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» и собрало представителей обеих стран для обсуждения ключевых направлений взаимодействия.

Открывая заседание, министр энергетики России Сергей Цивилев подчеркнул, что Мали является одним из приоритетных партнеров страны на Африканском континенте.

Министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подтвердил, что его страна заинтересована в совместной реализации проектов по строительству железной дороги и поставкам урана и удобрений.

Во встрече приняла участие делегация Татарстана во главе с раисом Рустамом Миннихановым. Он акцентировал внимание на том, что торгово-экономическое взаимодействие с Мали находится на начальной стадии, но имеет большие перспективы. Раис выделил такие направления, как машиностроение, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и инновации. Минниханов напомнил о статусе Казани как столицы исламского мира 2026 года и пригласил малийских коллег принять участие в следующем форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» в 2027 году.

В завершение встречи был подписан итоговый протокол второго заседания комиссии, который закрепил достигнутые договоренности и определил дальнейшие шаги для укрепления сотрудничества между Россией и Мали. Ожидается, что осенью 2026 года на саммите «Россия — Африка» будут подписаны дополнительные соглашения о сотрудничестве между конкретными компаниями обеих стран.

Напомним, Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» проходит в Казани с 12 по 17 мая 2026 года. Основная деловая программа завершилась в пятницу в МВЦ «Казань Экспо». На форуме работала выездная редакция «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин