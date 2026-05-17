Волевой камбэк «Ак Барса»: Миллер и компания не дали оторваться «Локо» в финальной серии

Казанцы сравняли счет в финале! А Миллер обогнал в гонке бомбардиров Окулова из «Авангарда»

«Ак Барс» добыл победу в четвертом матче финальной серии. Уступая по ходу игры «Локомотиву» — 0:1, команда Анвара Гатиятулина сумела совершить камбэк. О деталях встречи — в материале «Реального времени».

Почему «Ак Барс» и «Локомотив» играли так рано? Матч начался уже в 14:30 по московскому времени

Воскресный день 17 мая был переполнен спортивными событиями. Полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом», заключительный тур РПЛ, и, разумеется, четвертый матч финала Кубка Гагарина с участием «Ак Барса» и «Локомотива». Перед официальным вещателем трансляций «Матч ТВ» стояла непростая задача — как распределить игры таким образом, чтобы они не наслаивались друг на друга. Поэтому совместно с КХЛ и РПЛ было принято решение — поставить начало хоккейного матча на 14:30 по московскому времени, а показ футбола запланировать на 18:00 по мск.

Главные тренеры «Ак Барса» и «Локомотива» — Анвар Гатиятулин и Боб Хартли на пресс-конференциях на вопросы о раннем начале матча отвечали сдержанно, без лишних эмоций. Мол, все понимаем, так бывает, команды находились в равных условиях и ничего критичного в этом нет.

В то же время несколько хоккеистов отметили, что такие ранние игры — непростое для них испытание. В частности, защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал, что для него во время финала важен каждый час. Из-за резкого смещения времени матча живые часы организма не могут перестроиться быстро, следовательно, это отражается на физическом функционале хоккеистов.

«Достаточно странно играть рано в финале Кубка Гагарина, здесь каждый час важен для восстановления. Дневной сон, своя рутина, мы этого придерживаемся. Но в финале не должно быть таких ситуаций, чтобы мы играли в два часа, весь график нарушается. Лично мне тяжело подготовиться к игре» — сказал Лямкин в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Исаев подтаскивал «Локомотив», но победить ярославцам не удалось

И действительно, сегодняшний матч по движению достаточно сильно отличался от предыдущих. Нельзя сказать, что вязкости игре добавило именно отсутствие тонуса у команд в связи ранним началом встречи. Тем не менее это стало одной из причин, почему хоккей не был событийным. Возможно, свою лепту добавила и казанская жара. На момент старта матча дневной столбик термометра достигал в столице Татарстана 29—30 градусов.

Хотя, как опять же отметил Никита Лямкин, дышалось на арене нормально, разве что лед был немного тяжеловат в отличие от других дней.

Первый период в четвертом матче «Ак Барса» и «Локомотива» завершился нулевой ничьей. Оба клуба были прагматичны и расчетливы в своих действиях на льду, слишком велика была цена допущенной ошибки. А вот во втором периоде игра начала немного раскрываться, пошли опасные атаки.

И надо сказать, «Ак Барс» был очень близок к тому, чтобы открыть счет в матче. Галимов, попавший в штангу в одной из первых атак, на двадцать пятой минуте вышел на бросок, который немыслимым образом парировал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. К основному вратарю ярославцев было много вопросов по ходу первых двух раундов со «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым». Однако во второй половине серии с «Авангардом» Исаев выступил великолепно. Надежно играет голкипер «Локо» и на протяжении серии с «Ак Барсом».

Именно после чумового спасения Исаева через несколько атак ярославцы забили гол усилиями нападающего Александра Полунина. Форвард «Локо» прорвался по правому борту и насилу прошил Тимура Билялова.

Волевой камбэк «Ак Барса»

Важно, что «Ак Барс» после пропущенного гола не рассыпался и увеличил давление на ворота Исаева. Добавили в агрессии казанцы и благодаря трибунам «Татнефть Арены». В третьем матче публика на стадионе «Ак Барса» силы и голоса по ощущениям будто бы берегла и смотрела, словно не на хоккей, а на театральное выступление. Зато сегодня казанских болельщиков было слышно хорошо, они были настоящим седьмым игроком в составе «Ак Барса».

Голами Артема Галимова и Александра Хмелевского в большинстве хозяева перевернули ход встречи. А Митчелл Миллер поучаствовал во второй шайбе «Ак Барса», набрав 22-е очко и побив рекорд экс-защитника «Металлурга» Криса Ли. Кроме того, теперь американец — единоличный лидер бомбардирской гонки текущего плей-офф Кубка Гагарина. Миллер обогнал нападающего «Авангарда» Константина Окулова, у которого было 21 набранное очко.

«Я снова отмечу, что атакующие действия защитников мы наигрывали на протяжении всего сезона, и в плей-офф это работает, в том числе у Митча. Но это один из компонентов игры. Также рассчитываем, что в следующих матчах другие наши козыри тоже будут работать», — оценил выступление Миллера Анвар Гатиятулин.

Следующий матч против «Локомотива» «Ак Барс» проведет 19 мая. В Ярославль казанская команда отправится уже сегодня на поезде. Сразу после игры администраторы «Ак Барса» оперативно грузили баулы с экипировкой в фургоны, не тратя драгоценное время. Восстанавливаться и отдыхать казанцы будут в поезде. Счет в серии равный — 2:2, и уже послезавтра мы начнем плавно наблюдать за интереснейшей развязкой этого финала.