Сестра Рамзана Кадырова стала обладательницей премии Halal Business Woman в Казани
В столице Татарстана определили победителей Международной премии имени Зубейды бинт Халид
В рамках «КазаньФорума-2026» были определены победительницы Международной премии имени Зубейды бинт Халид.
В номинации Halal Business Woman победила Зарган Ахматовна Кадырова — сестра главы Чечни Рамзана Кадырова. Она является учредителем КФХ «Жайна», а также помощником главы Чеченской Республики.
— За короткий срок Зарган Кадырова вывела хозяйство с локального на международный уровень, — говорится в сообщении организаторов.
В номинации Halal Charity Woman премию выиграла Джанет Осеи-Боади из Ганы — основатель и управляющий директор Janet O.Boadi Foundation. Она эксперт в области прав человека, устойчивого образования и развития сообществ.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» проходит в Казани с 12 по 17 мая 2026 года, в мероприятиях принимают участие делегаты из 103 стран. Основная деловая программа завершилась в пятницу в МВЦ «Казань Экспо». На форуме работала выездная редакция «Реального времени».
