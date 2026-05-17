Максим Протасов: «Халяльные полки в рознице были «очень странными»

Глава Роскачества в интервью «Реальному времени» о развитии сферы халяль, выходах на международные рынки и проблемах в этой сфере

Корреспондент «Реального времени» на полях «КазаньФорума-2026» поговорил с главой Роскачества Максимом Протасовым о внедрении и проблемах халяль-сертификации, как привлекать туристов из исламских стран, а также за что дают звезды отелям и подтверждение каких еще стандартов востребовано бизнесом. Подробнее — в материале «Реального времени».

— Какие шаги предприняты Роскачеством для развития сферы халяльной продукции?

По поручению первого вице‑премьера в составе Роскачества создан Центр компетенций халяль и орган по сертификации «Роскачество-Халяль». В рамках центра сформирован технический комитет под руководством помощника президента РФ Руслана Эдельгериева, утверждена программа национальной стандартизации (девять стандартов — от производства пищевой продукции до туризма, логистики, здравоохранения и т. д.). Организовано обучение специалистов крупнейших компаний, производителей и торговых сетей в Академии Роскачества.

— Как изменилась ситуация с халяльными полками в рознице?

Раньше халяльные полки в рознице были «очень странными», но сейчас ситуация улучшилась. На полках может продаваться только продукция, сертификаты которой внесены в федеральный государственный реестр Росаккредитации и выданы аккредитованными органами.

— Какое значимое событие произошло в сфере халяльной сертификации?

Орган по сертификации «Роскачество-Халяль» вручил 100‑й сертификат «халяль», внесенный в федеральный реестр Росаккредитации. Его получил крупный производитель мороженого из Москвы, ориентирующийся на локальный и внешний рынки.

— Какие новые направления сертификации запущены?

Орган по сертификации «Роскачество-Халяль» расширил области аккредитации и запустил систему сертификации «Муслим френдли» для предприятий здравоохранения. Кроме того, подписано соглашение с государственным агентством по развитию халяль‑туризма Малайзии: теперь сертификаты признаются обеими сторонами, формируются единые каталоги отелей для туристов.

— Как Роскачество оценивает состояние рынка халяльной продукции в России?

Тенденции положительные. Сформирована система, гарантирующая потребителям, что продукция с маркировкой «халяль» действительно соответствует стандартам — ее можно проверить в базе Росаккредитации. Этот реестр будет открыт для торговых сетей и потребителей в удобном формате.

— Есть ли запрос от отечественных производителей на халяльную сертификацию для зарубежных рынков? Как Роскачество помогает в этом?

Идеальная модель — когда производитель, пройдя сертификацию в России, может свободно продавать продукцию по всему миру. Сейчас во многих странах требуется пересертификация, что затратно. Роскачество работает над признанием своих сертификатов за рубежом: они уже признаны в Алжире, Пакистане, странах Персидского залива, СНГ. Например, Таджикистан официально признал органические сертификаты и разослал информацию по торговым каналам.

— Какие еще области сертификации пользуются спросом у бизнеса?

Помимо халяльной сертификации, востребованы системы менеджмента качества (СМК) — через проект «Русский эксперт» Роскачество помогает организациям внедрять оптимальные системы СМК. Есть спрос на принципы пищевой безопасности (ХАССП) в общепите — центр компетенций в области пищевой безопасности Роскачества дает рекомендации и проводит сертификацию для ресторанных сетей и отдельных ресторанов. Необходима сертификация гостиниц и отелей — Роскачество стало главным органом, выдающим «звезды», и проводит дополнительную сертификацию (халяль, «Муслим френдли» и т. д.).

— Как контролируется качество после получения сертификатов и «звезд»?

Проводятся систематические проверки — ежегодные и тайные. Эксперты приезжают без предупреждения, чтобы оценить соответствие стандартам. Опыт тайных проверок отработан на продукции с Государственным знаком качества: после выдачи знака продукция проверяется не реже двух раз в год.

— Какие задачи решает знак качества?

Ключевая задача — повышение уровня качества на российском рынке. Знак качества мотивирует производителей создавать продукцию, которая не только соответствует техническим регламентам и ГОСТам, но и опережающим стандартам. Сейчас только 270 российских товаров соответствуют требованиям Государственного знака качества, среди них — 14 товаров из Татарстана.

— Чем премия правительства РФ в области качества отличается от знака качества?

Знак качества относится к конкретной единице продукции, а премия — к эффективности предприятия в целом. Эксперты Роскачества проводят диагностику организаций, заполняют чек‑листы, начисляют баллы. 12 предприятий с наивысшими баллами получают премию. Например, предприятие из Зеленодольска (завод имени Горького) получило премию вчера в Белом доме.

— Какую роль Роскачество играет в развитии рынка здоровой продукции? Сколько производителей прошли сертификацию?

Роскачество контролирует рынок органической, зеленой и функциональной продукции, выдает сертификаты («Роскачество — функциональная продукция», «Роскачество — органик», государственный органический знак). В России около 250 органических производителей, выдано более 400 сертификатов. Функциональная продукция помогает получать ежедневную норму микроэлементов согласно рекомендациям ВОЗ.

— Какие направления деятельности Роскачества будут востребованы в Татарстане в ближайшие годы?

Востребованы проект «Русский эксперт», система сертификации СМК и участие в правительственной премии в области качества.

Из 250 предприятий, прошедших аудит в рамках премии, 40 получили высокие баллы, из них 25 стали лауреатами, а остальные — дипломантами. Это показывает, что культура качества становится частью «ДНК» предприятий республики.

