«Зенит-Казань» второй год подряд не смог выйти в финал Кубка России
Казанцы в полуфинале разгромно проиграли питерскому «Зениту»
«Зенит-Казань» второй сезон подряд остался без финала Кубка России. В нынешнем розыгрыше турнира казанцы проиграли в полуфинале питерскому «Зениту».
Встреча закончилась разгромным поражением казанской команды со счетом 0:3. Питерцы выиграли в трех партиях с результатом 25:23, 25:22, 32:30.
В матче за третье место «Зенит-Казань» сыграет с проигравшим из пары «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск). Победитель разыграет трофей с питерским «Зенитом».
В прошлом розыгрыше Кубка России казанский «Зенит» занял третье место, победив в турнире новосибирский «Локомотив». В текущем сезоне «Зенит-Казань» также впервые за долгое время не смог выиграть чемпионат России.
