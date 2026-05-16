«Зенит-Казань» второй год подряд не смог выйти в финал Кубка России

18:25, 16.05.2026

Казанцы в полуфинале разгромно проиграли питерскому «Зениту»

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» второй сезон подряд остался без финала Кубка России. В нынешнем розыгрыше турнира казанцы проиграли в полуфинале питерскому «Зениту».

Встреча закончилась разгромным поражением казанской команды со счетом 0:3. Питерцы выиграли в трех партиях с результатом 25:23, 25:22, 32:30.

В матче за третье место «Зенит-Казань» сыграет с проигравшим из пары «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск). Победитель разыграет трофей с питерским «Зенитом».

В прошлом розыгрыше Кубка России казанский «Зенит» занял третье место, победив в турнире новосибирский «Локомотив». В текущем сезоне «Зенит-Казань» также впервые за долгое время не смог выиграть чемпионат России.

Зульфат Шафигуллин

