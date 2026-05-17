Кир Стармер может добровольно покинуть пост премьер-министра Великобритании

Глава британского правительства уже проинформировал о своем намерении ближайшее окружение и даже определил график ухода с должности

По информации британского издания Daily Mail, премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность добровольного ухода в отставку. Об этом сообщил журналист издания Дэн Ходжес, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Согласно имеющейся информации, глава британского правительства уже проинформировал о своем намерении ближайшее окружение и даже определил график ухода с должности, хотя конкретные сроки пока не раскрываются.

Ситуация обострилась после муниципальных выборов 7 мая, когда Лейбористская партия потеряла более 1,5 тысячи мандатов. После этого более 80 парламентариев-лейбористов (20% фракции) выступили с требованием отставки Кира Стармера. Однако премьер-министр отказался уходить, опасаясь, что это может привести к политическому хаосу в стране.

Наталья Жирнова