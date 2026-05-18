«Стрела-Ак Барс» вничью сыграла с «Енисеем-СТМ» отыграв 28 очков

Татарстанцы впервые в сезоне сыграли вничью в рамках третьего тура регбийной Суперлиги, отыгравшись со счета 0:28

Казань и Красноярск были равновелики в своем противостоянии . Фото: Максим Платонов

В центральном матче 3-го тура чемпионата России по регби проходившем в Казани «Стрела-Ак Барс» и красноярский «Енисей-СТМ» сыграли вничью 33:33, это первые ничьи для обоих клубов в этом сезоне. Первая половина матча завершилась сухой победой гостей 28:0. Подробности в репортаже »Реального времени».



Регбийный матч по сценарию в одну калитку выиграл у хоккея, футбола и прыжков в воду

Пресловутый фактор «домашних стен» в спорте формировался в начале XX века, включая в себя несколько составляющих. Для обывателя он заключался исключительно в громогласной поддержке трибун. Для человека понимающего, в понятии «домашние стены» базировались и симпатия судейского корпуса и усталость гостевой команды, после приезда. XXI век практически полностью устранил все названные плюсы, и в противостоянии Казани и Красноярска в качестве преимущества можно было бы считать только начало времени матча. Однако 11:30, когда команды вышли на поле «Толпара», это 15:30. по текущему времени в Красноярске, время, непривычное для игроков обеих команд. Организм не обманешь, и в конкретном случае для игроков обеих команд было рановато до их пикового состояния. И из фактора преимущества «домашних стен» для казанцев фигурировала только особенность газона, поскольку в Казани он искусственный, а красноярцы привыкли играть на естественном покрытии.

17 мая в Казани проходили: финал хоккейного КХЛ, заключительный матч чемпионата России по футболу, и, для эстетов, очередной розыгрыш медалей чемпионата страны по прыжкам в воду — такой плотный график не оставлял для составителей календаря другого времени для регби.

Что-то подобное было две недели назад, когда «Стрела-Ак Барс» боролась за Суперкубок. С той лишь разницей, что тогда матчи с участием многочисленных казанских команд проводились в разных локациях страны. Сейчас же Казань собрала спортивный флэш-рояль, не удивительно, что машины с логотипом ретранслятора «Матч ТВ» можно было видеть уже к середине завершающейся недели.

Первый тайм остался за гостями. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Итог первого тайма выглядел безнадежным для казанцев

Начало игры выдалось для казанцев холодным душем в жаркое утро. На 4-й минуте Питер Стинкамп не попал со штрафного в створ ворот красноярцев. Заставив в очередной раз пожалеть об отсутствии Кобуса Мораиса, залечивающего травму. Красноярцы в ответ провели попытку в исполнении Данила Бурлакова, а затем затолкали мяч в зачетку казанцев усилиями Франсуа Эстерхейзена. К концу 20-й минуты хозяева поля упустили шанс на то, чтобы отыграться, после чего судьи матча объявили минутный перерыв на питье воды. Это требование регламента, поскольку в Казани установилась жаркая погода, вот только на поле жары не наблюдалось.

С возобновлением игры, казанцы приблизились к зачетке гостей, но Стефан Малан допустил техническую ошибку, воспользовавшись которой новичок красноярцев Джон Котце занес свою первую попытку в российском чемпионате. Увы, но в концовке тайма плохое положение казанцев можно было характеризовать, как ужасное. Мартинус Пельцер занес очередную, уже четвертую, попытку, каждую из которых реализовывал Рамиль Гайсин. Именно Гайсин был в это воскресное утро лучшим «татарином» российского регби в столице Татарстана. 0:28 в пользу красноярской тяжелой машины, это четыре нокдауна, если пытаться характеризовать ход игры с точки зрения бокса.

Для нейтральных любителей регби важно было еще, что попытка Пельцера, завершала пас ногой, получившись очень красивой. Говоря о нейтральных любителях регби, уточним, что их в Казани собралось достаточно, поскольку столица Татарстана стала ареной розыгрыша детского турнира «Кубок Казанского Кремля».

Рамиль Гайсин был в это воскресное утро «лучшим татарином» российского регби в столице Татарстана. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мертвый мяч — живые эмоции

Почему казанцы выглядели такими беспомощными на старте игры, знают только они сами, да и тренерский штаб «Стрелы-Ак Барс», который в перерыве пытался реанимировать поникших подопечных. 10-минутное удаление красноярца Дениса Симпликевича в начале второго тайма стало той маленькой каплей, которая камень точит. На исходе окончания штрафного времени Тагир Гаджиев занес первую попытку, с реализацией. Лучше, чем ничего, но маловато для того, чтобы скрасить четыре нокдауна первого тайма. Затем Йоханнес Тромп занес попытку, после паса ногой Омари Гриняева. Увы, не было реализации Стинкампа, второй неточный удар с точки и 12:28 на табло.

С возвращением Симпликевича на поле, казанцы провели еще две попытки, и снова среди отличившихся фигурировали Гаджиев и Тромп. Причем попытка Тромпа сопровождалась перепасом с Богданом Федотко, напоминая футбольную стеночку. С 49-й минуты до перерыва на водопой на 60-й, казанцы провели лучшие 10 минут своей жизни, после чего счет на табло изменился на 26:28.

Воспользовавшись перерывом на водопой, прямо на поле вышел наставник красноярцев Александр Первухин. Но даже хождение Первухина в народ не принесло красноярцам дивидендов, потому, что Никита Вавилин занес пятую подряд попытку казанцев — 33:28. Трибуны в этот момент в едином порыве скандировали «Казань, Казань», хотя, напомним, в это утро «Тулпар-Арена» собрала далеко не только казанцев. При таком развитии событий победа казанцев выглядела бы чудом, но второго чуда, после выхода Первухина на газон, болельщики не дождались.

Красноярцы на ходу пересобрали свою «тяжелую машину», и Рашид Магомедсаидов занес попытку, без реализации, поскольку Гайсин впервые промахнулся — 33:33. Дагестан решает, если помнить, что казанец Гаджиев, заменивший его Шамиль Давудов и красноярец Магомедсаидов — уроженцы этой многонациональной республики. В концовке матча казанский стрелок Стефан Малан получил красную карточку, грубо сыграв в схватке, и Красноярск имел все шансы вырвать победу. Но, Казань, которая в первом тайме выглядела в защите, как проходной двор, в оставшиеся минуты матча превратилась в неприступную, как Форт Нокс, крепость. Уже в дополнительное время судья зафиксировал «мертвый мяч», что вызвало живые эмоции игроков действующих команд. Ничья? Ничьища! По два очка командам в таблицу и по сто баллов в карму!

Столица Татарстана стала ареной розыгрыша детского турнира «Кубок Казанского Кремля». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Теперь готовимся вступить в борьбу за Кубок России

Резюмируя исход поединка, отметим, что мы категорически не согласны с заголовком репортажа на официальном ресурсе федерации регби России: «Стрела-Ак Барс» и «Енисей-СТМ» разошлись миром». Вспоминая советский фольклор, это была такая борьба за мир, что после нее камня на камне не осталось. Но важность этого поединка еще и в том, что его воочию увидели те мальчишки, которые приехали на «Кубок Казанского Кремля».

После такого матча, само собой приходит понимание что регби — не только хулиганская игра для джентльменов, но еще и лучшая игра с мячом. С которой может в моменте сравниться разве что сюжет матча ПСЖ — «Бавария» с 5:4 в итоге. А превзойти — финал Лиги чемпионов 2005 года между «Ливерпулем» и «Миланом».

Теперь чемпионат возьмет перерыв на неделю, но подобного перерыва не будет у регбистов. На исходе следующей недели казанцам предстоит выезд в Саранск, чтобы сыграть 23 мая четвертьфинал Кубка страны. «Локомотив» — «Стрела-Ак Барс» — это самая яркая афиша четвертьфинала. Вторым по важности следует считать матч в Монино на новом стадионе между «ВВА-Подмосковье» и «Красным Яром». В нынешнюю субботу команды уже сыграли достаточно ровный матч 32:40 в пользу красноярцев, на который собралось большое количество болельщиков. И военные летчики с Джурабеком Джураевым, Грантом Товмасяном, и экс-«стрелками» Ильей Бабаевым, Сергеем Мотовым, Иваном Неждановым в кои-то веки представляют из себя боеспособный коллектив. «Слава» — «Енисей-СТМ», а также вынесенное на 24 мая столичное дерби ЦСКА и «Динамо» вряд ли будут таить в себе какую-то интригу.