Минобороны: за сутки над Россией сбили более тысячи беспилотников

За прошедшие 24 часа также были перехвачены крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета «Нептун-МД»

За прошедшие сутки над Россией с помощью сил ПВО сбили более тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 1 054 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Большое количество дронов было уничтожено на подлете к Москве — там пострадали 12 человек , трое погибли в Московской области. Подробнее о последствиях ночной атаки на столицу и ее область — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова