Российская армия установила контроль над двумя населенными пунктами Харьковской области
Боровая и Кутьковка перешли под контроль России
Населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области перешли под контроль российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области, — говорится в заявлении российского военного ведомства.
Ранее, перед 9 мая, подразделения группировки российских войск «Южная» установили контроль над населенным пунктом Кривая Лука в ДНР.
