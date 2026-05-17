Роскачество введет сертификацию Muslim friendly для медучреждений России

Она позволит официально подтвердить соответствие заведений требованиям для обслуживания пациентов-мусульман

Роскачество объявило о запуске программы сертификации Muslim friendly для российских медицинских учреждений, включая клиники, санатории и массажные салоны. Сертификация позволит официально подтвердить соответствие заведений требованиям для обслуживания пациентов-мусульман, сообщает ТАСС.

По данным организации, экспорт медицинских услуг в 2025 году достиг $616 миллионов, что на 31% больше показателей 2023 года. Основной поток пациентов поступает из стран СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. К 2030 году объем рынка может вырасти до $7,6 миллиарда ежегодно. Сертификация направлена на повышение конкурентоспособности российских медучреждений на международном рынке.

Стандарт включает требования к организации пространства (места для молитв, условия для омовений), питанию (халяльное меню) и обслуживанию пациентов. Особое внимание уделяется обучению персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами.

В Роскачестве подчеркнули, что новая сертификация не меняет действующие нормы российского здравоохранения и не влияет на принципы оказания медицинской помощи внутри страны.

Наталья Жирнова