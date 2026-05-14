Тимур Нагуманов: с партнерского банкинга могут снять статус эксперимента

«Объем привлеченных средств по сделкам партнерского финансирования в 2 раза превышает сумму размещённых ресурсов», — заявляются представители Минфина РФ

На площадке Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026» в МВЦ «Казань Экспо» обсудили перспективы развития партнерского финансирования в России.

По словам члена комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Тимура Нагуманова, с принятием первых российских стандартов партнерского финансирования в текущем году может быть снят экспериментальный статус этой деятельности.

Министерство финансов РФ сообщило о высокой активности инвесторов в сфере исламского банкинга.

— Объем привлеченных средств по сделкам партнерского финансирования в 2 раза превышает сумму размещённых ресурсов, — заявляются представители министерства.

В обсуждении принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, включая первого заместителя Председателя Банка России Владимира Чистюхина, директора Департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева, заместителя премьер-министра Татарстана Мидхата Шагиахметова и председателя AAOIFI шейха Ибрагима Бен Халифа Аль Халифа.

