Болгарский музей-заповедник обновил туристическую инфраструктуру перед «Изге Болгар жыены-2026»

Новая инфраструктура призвана улучшить качество обслуживания более 900 тысяч ежегодных посетителей музея-заповедника

Болгарский музей-заповедник завершил модернизацию туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это произошло перед празднованием «Изге Болгар жыены-2026», которое посвящено дню официального принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году и проводилось в рамках форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». В реконструкции участвовали Государственный комитет РТ по туризму, архитектурное бюро «АрхДесант» и Институт развития городов Татарстана, сообщает пресс-служба последнего.

В музее обновили входную зону с современными павильонами, кассами и пунктом проката. Установлена новая система навигации с информационными объектами, включая карты со шрифтом Брайля. Благоустроены пешеходные маршруты с освещением и озеленением.

Архитектурное решение выполнено в традициях Золотой Орды и Волжской Булгарии с использованием натуральных материалов. Новая инфраструктура призвана улучшить качество обслуживания более 900 тысяч ежегодных посетителей музея-заповедника.

На мероприятии присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов, а также председатель Центрального ДУМ России Талгат хазрат Таджуддин, председатель ДУМ РФ Равиль хазрат Гайнутдин, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов, председатель ДУМ Азиатской части России Нафигулла хазрат Аширов, председатель Управления мусульманского религиозного объединения в Белоруссии Абу-Бекир хазрат Шабанович, а также епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий.

— Одно из главных событий проходит сегодня — Изге Болгар жыены. У истоков этого праздника стоял уважаемый шейх Талгат Таджуддин. Важно помнить и чтить наши традиции, — сказал раис республики на официальном открытии празднования.

Напомним, что в этом году «Изге Болгар жыены-2026» посетили около 25 тысяч участников.