За восемь лет по Крымскому мосту проехало 33 млн автомобилей

Среднесуточная интенсивность сегодня превышает 11 тыс. транспортных средств

С момента запуска движения по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало 33 млн автомобилей. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— За восемь лет Крымский мост стал привычным маршрутом для миллионов людей. С момента открытия по нему проехало 33 млн транспортных средств, а среднесуточная интенсивность сегодня превышает 11 тыс. автомобилей, — приводятся слова Хуснуллина на официальном сайте правительства РФ.

Крымский мост длиной 19 км, имеет два транспортных перехода — железнодорожный и автомобильный и соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края.

Летом 2023 года Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотниками. По данным Национального антитеррористического комитета, это произошло в 03:05 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин