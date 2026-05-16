Жителям Приднестровья упростили получение гражданства России

Теперь смогут оформить гражданство через российские консульства без дополнительных требований

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Приднестровья получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.



Согласно указу, совершеннолетние и дееспособные граждане, постоянно проживающие в Приднестровье, могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ без выполнения ряда стандартных требований, предусмотренных федеральным законом. Это правило закреплено в части 9 статьи 16 Федерального закона №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».



В тексте документа подчеркивается, что указ принят для защиты прав и свобод человека и гражданина, с учетом общепризнанных принципов международного права и положений российского законодательства.



Заявления на получение гражданства принимаются в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях.

Зульфат Шафигуллин