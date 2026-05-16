Жителям Приднестровья упростили получение гражданства России
Теперь смогут оформить гражданство через российские консульства без дополнительных требований
Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Приднестровья получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, совершеннолетние и дееспособные граждане, постоянно проживающие в Приднестровье, могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ без выполнения ряда стандартных требований, предусмотренных федеральным законом. Это правило закреплено в части 9 статьи 16 Федерального закона №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
В тексте документа подчеркивается, что указ принят для защиты прав и свобод человека и гражданина, с учетом общепризнанных принципов международного права и положений российского законодательства.
Заявления на получение гражданства принимаются в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях.
