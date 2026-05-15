Талия Минуллина: у Малайзии огромный потенциал сотрудничества с Татарстаном

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина высказалась о перспективе сотрудничества республики с Малайзией. Об этом глава ведомства рассказала на полях «КазаньФорума-2026».

— Я считаю, что у Малайзии есть огромный потенциал сотрудничества с Татарстаном. В каких секторах? Прежде всего это сельское хозяйство. Думаю, может быть, машиностроение, промышленность. И производство халяль-продукции, безусловно. Я знаю, что у нас много контрактов в сфере образования между нашими высшими учебными заведениями. Также мы уже продаем Малайзии некоторую сельскохозяйственную продукцию. А в области сертификации халяль-продукции между странами установлено своего рода братство, — цитирует Минуллину корреспондент «Реального времени».

Экспорт халяль-продукции из России показывает положительную динамику. В частности, за последние четыре года поставки в Иорданию выросли в шесть раз, в Турцию — в 3,6 раза, в Египет — в 1,7 раза, Кувейт — в 1,5 раза.

Ведущими импортерами выступают Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран, рассказал на сессии «КазаньФорума-2026» руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. По его словам, теперь рынку необходима диверсификация.

