Большая Евразия на KazanForum 2026: что сближает Татарстан с растущими экономиками стран СНГ

На пленарном заседании Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» обсудили перспективы сотрудничества

Глубокая локализация в машиностроении, переход на зеленые технологии в энергетике, внедрение цифровых технологий в управление производством — таковы стратегические приоритеты стран СНГ, вступивших в новый этап трансформации экономики после 2022 года. На пленарном заседании Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев похвастался притоком инвестиций в $42 млрд, вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев — ежегодным ростом ВВП в 10—11%, а власти Азербайджана — кратным ростом транзитных грузов. Разворот с Севера на Юг действительно изменил экономику Центральной Азии до неузнаваемости. «Что главное? Доверие!» — призывал Минниханов укреплять сотрудничество с Татарстаном, с которым исторически сложились дружеские связи.

Как точку на карте превратить в точку роста

Насыщенная деловая программа XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» подошла к концу. На заключительной пленарной сессии с участием высокопоставленных гостей из мусульманских государств со всего мира подводили итоги развития на пространстве Большой Евразии и намечали перспективы на будущее. Тема пленарного заседания — «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив».

«Истинный потенциал раскрывается, когда они (территории, — прим. ред.) превращаются в точки роста, хабы, где технологии встречаются с капиталом, рождаются целые экосистемы. Татарстан уже доказал возможность объединения технологий и финансов», — пояснил Рустам Минниханов во вступительной речи.

Как позже выяснилось, искать сложных путей не нужно. Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан — наглядные примеры того, как коридор «Север — Юг» открыл новые возможности для экономик стран Центральной Азии.

С первым докладом выступил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, он сфокусировался на динамике строительства в стране.

По его словам, ни санкции, ни то, что Россия активно ведет СВО, не отразилось на объемах строительства жилья. Активным инвестором является население, ему создаются все условия для покупки жилья.

«В прошлом году в стране был введен рекордный объем недвижимости. Построили 150 миллионов квадратных метров недвижимости!» — сообщил Марат Хуснуллин. 2025 год стал также годом самого большого объема строительства индивидуальных домов — сдано 63,5 млн кв. метров. «Вокруг жилья строим необходимую инфраструктуру. Переводим на цифровые сервисы всех застройщиков — сейчас в стране их более 2 тысяч. Ведется полный мониторинг по этой работе», — отметил Хуснуллин. На модернизацию коммунальной инфраструктуры будет направлено 4,5 трлн рублей до 2030 года, заверил он.



«Поворот экономики России и логистических потоков с Запада на Восток повлиял на планы развития страны», — заметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Но развивать эту тему не стал.

Между тем эксперты не раз указывали, что ограничение традиционных торговых маршрутов через север в европейском направлении привело к переориентации через Центральную Азию, Каспийский регион, и в этих условиях резко возросла значимость транзита Азербайджана и Таджикистана.

Исламские финансы, ЦФА и халяль: что между нами общего

Татарстан наиболее тесно связан с растущими экономиками мусульманских стран. Доля стран Организации исламского сотрудничества во внешнеторговом обороте Татарстана превысила 50% и составила $7,4 млрд, сообщил Минниханов. Для сравнения, внешнеторговый оборот Кыргызстана с Россией составил всего $5 млрд (такую цифру позже привел вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев, — прим. авт.). Он призвал рассматривать Татарстан как регион России, который станет «мостом между Европой и Азией». Объединяет и ориентация республики на применение исламских финансов.

Рустам Минниханов сообщил, что в рамках эксперимента по партнерскому финансированию было привлечено в РФ около 35 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем в 2024 году. Вообще, он считает перспективным переход на цифровые инструменты.

«На глобальном рынке объем исламских финтех-компаний составляет около $200 млрд, а к 2029 году, по прогнозам, увеличится до $340 млрд. Среднемировой темп роста составляет 11,5%, добавил он.

«В мире насчитывается около 500 исламских финтех-компаний из более 40 стран. Это свидетельство стабильности, роста отрасли и сохранения доминирующего положения в различных секторах и регионах», — констатировал раис Татарстана.

Инвестиционный бум в Узбекистане

В прошлом году в экономику Узбекистана инвестировали $43 млрд, а в этом году поставлена цель освоить более $50 млрд, сообщил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев. За этими цифрами стоят конкретные международные партнеры практически во всех ключевых сферах промышленности и энергетики.

На рынке страны работает множество европейских компаний, таких как Total, ID, Linde. Сильно присутствие китайских гигантов, включая Datang, China Power, Shanghai Newbel Energy. В сфере атомной энергетики работает «Росатом». В области критически важных минералов и стратегического сырья Узбекистан сотрудничает с King, Itochu, Cour Capital, Trexis и другими.

«Это свидетельствует о том, что Узбекистан становится неотъемлемой частью стратегических цепочек мировой энергетики и промышленности», — отметил Ходжаев.

Россия остается одним из ключевых экономических партнеров Узбекистана. Но властям важно, чтобы отношения переходили от обычной торговли к промышленной кооперации.

«Это могут быть СП по технологическому партнерству по логистике, по машиностроению, энергетике, агропереработке и подготовке кадров. Именно здесь также заключается ключевая роль Татарстана. Мы видим большой потенциал, и у нас уже есть практические примеры кооперации», — сообщил Жамшид Ходжаев.

«Узбекистан сегодня предлагает партнерам не разовые проекты, а долгосрочную платформу для совместного роста», — отметил он в ходе пленарного заседания.

Киргизия растет четвертый год подряд, Таджикистан заманивает льготами

Власти Кыргызстана определили стратегические направления в области цифровой трансформации, зеленой энергетики и инноваций, сообщил вице-премьер правительства республики Данияр Амангельдиев. Он отметил впечатляющие экономические показатели: по итогам 2025 года реальный рост ВВП страны превысил 11%, а четвертый год подряд этот показатель держится на уровне не ниже 10%.

По его словам, сейчас выстраиваются отношения с международными финансовыми институтами для расширения доступа к глобальным рынкам, в стране строят гибкую систему финансирования. Проведена налоговая реформа, действует закон о защите инвестиций с 40 странами мира. Количество разрешительных документов сокращено вдвое, до 430.

«Все это способствует созданию благоприятного инвестиционного климата», — отметил Амангельдиев.

Процветает и экономика Таджикистана. Страна укрепила энергетическую независимость и форсировала темпы индустриализации при сохранении предельно низкой инфляции в пределах 5%, сообщил премьер страны Кохир Расулзода. ВВП страны вырос на 8% по итогам 2025 года.

Основные направления сотрудничества с РФ — машиностроение, нефтехимия, цифровизация, назвал он.

«Что мешает привлечению финансирования в инфраструктурные проекты?» — спросила у него модератор.

Во-первых, волатильность на валютном рынке. Из-за этого сложно планировать бизнес-проекты. Во-вторых, различия в технических стандартах и регламентах между странами. Чтобы нивелировать риски, внесены изменения в налоговый кодекс, введены 240 видов налоговых преференций, включая 110 таможенных послаблений. Принята стратегия привлечения инвестиций до 2040 года. Расулзода отметил, что власти стараются создать предсказуемые условия для частных инвесторов.

Власти стран СНГ единодушны в том, что Россия остается важным экономическим партнером, Татарстан играет ключевую роль в межрегиональных связях, но отношения должны перейти на новый технологический уровень.