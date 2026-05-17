«Изге Болгар жыены-2026» посетили около 25 тысяч участников
Масштабное событие организовали в рамках форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум»
Мероприятие «Изге Болгар жыены-2026», которое посвящено дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, посетили около 25 тысяч участников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Татарстана.
Масштабное событие организовали в рамках форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», а прямую трансляцию вел телеканал ТНВ. На открытии праздника побывал раис Татарстана Рустам Минниханов.
Во время «Изге Болгар жыены» прошла тауба на территории архитектурного комплекса «Малый минарет и Ханская усыпальница», национальная борьба көрәш, концерт и полуденный намаз в Соборной мечети.
