Туристы составили почти 30% пользователей самокатов в Казани в майские выходные

Фото: Максим Платонов

По данным сервиса кикшеринга, которые имеются в распоряжении «Реального времени», Казань вошла в число самых популярных городов среди туристов, пользующихся самокатами, в период майских праздников.



Больше всего поездок в городе в праздничные дни совершили туристы из Москвы и Санкт‑Петербурга, а также жители близлежащих городов и регионов — Альметьевска, Ижевска, Уфы и Нижнего Новгорода. Самокаты активно использовали для перемещений между туристическими объектами: набережными, парками, кафе и историческими достопримечательностями. Такие туристические поездки составили около 29% от общего объема.

При этом характер использования самокатов остался преимущественно транспортным: среднее время поездки туристов не превышало 18 минут. Среди наиболее востребованных маршрутов в Казани выделились улицы Павлюхина, Марселя Салимжанова и Сибгата Хакима. Значительная часть пользователей также применяла самокаты для поездок до гостиниц, вокзалов, станций метро и городских общественных пространств.

Ранее в Казани из схемы парковок электросамокатов убрали 23 адреса.

