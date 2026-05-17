ВОЗ объявила ЧС из‑за вспышки Эболы в ДРК и Уганде
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела международный режим чрезвычайной ситуации из‑за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде.
Эпицентр заболевания расположен в районах Монгбвалу и Рвампара провинции Итури. Первой заболевшей стала медсестра, работавшая в Буниа: она скончалась спустя несколько дней.
По данным ВОЗ, в трех зонах ДРК зафиксировано 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, и 246 предположительных случаев заражения — из них лабораторно подтверждены восемь. При этом точное число инфицированных и масштабы распространения болезни пока не установлены.
В Уганде зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом: они выявлены 15 и 16 мая в Кампале у людей, прибывших из ДРК. Один из заболевших скончался.
Генеральный директор ВОЗ после консультаций с государствами‑участниками определил, что болезнь, вызываемая вирусом Бундибугио, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения. В организации подчеркнули, что речь идет об эпидемии, а не о пандемии.
