Для развития исламского финансирования надо гармонизировать рынок и создать инфраструктуру

Чтобы построить систему исламского банкинга в России, нужно стандартизовать рынок, обучить персонал и распространить на партнерское финансирование господдержку, считают в Сбере

Самые востребованные продукты партнерского финансирования — исламское РКО, карты, счета

В рамках деловой программы «КазаньФорума-2026» активно обсуждалось развитие исламского (партнерского) финансирования. Интерес к нему растет в России, и теперь оно становится не отдельным финансовым инструментом, но частью широкой экономической модели, основанной на справедливом распределении рисков, прозрачности и ответственности всех участников системы.

Сбер провел Российский исламский экономический форум в рамках «КазаньФорума-2026». Старший вице-президент, начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Олег Ганеев отметил, что исламская экономика сегодня — экосистема, в центре которой находятся человек, доверие и социальная ответственность бизнеса.

Он перечислил самые востребованные инструменты партнерского финансирования. В первую очередь это пассивные продукты (исламское РКО, карты, счета). Все это инструменты, которые закрывают базовые потребности клиентов: открытие счетов, хранение денег и платежи. Сбер фиксирует портфель пассивов на уровне 5,6 млрд рублей, а общее количество контрактов превышает 180 тысяч.

Лизинг иджара, проектное финансирование, оборотное финансирование, мурабаха и инструменты сукук — более сложные продукты, спрос на которые ниже, чем на пассивные инструменты. Но развиваются и они. А специально к форуму запущен сукук ЦФА. Данные продукты привлекли внимание в Башкортостане, Татарстане и Дагестане. При этом вовсе не обязательно быть мусульманином, чтобы иметь доступ к этим продуктам.

— Партнерское финансирование изначально предполагает, что данными инструментами могут пользоваться все, вне зависимости от вероисповедания. Поэтому ограничений нет. Для банка это является расширением продуктового предложения, клиентского пути с целью выхода на те клиентские сегменты, которые раньше не имели доступа в силу своих принципов даже к базовому закрытию потребностей, — объяснил Олег Ганеев.

Семь задач, которые нужно решить для развития рынка партнерских финансов в России

По мнению Олега Ганеева, чтобы рынок продолжил развиваться, прежде всего, необходимо распространить на партнерское финансирование меры господдержки — те же, что и для классических банковских продуктов. Иначе они остаются менее конкурентоспособными.

— Пока партнерское финансирование в этом механизме не учитывается, это снижает конкурентоспособность инструментов и приводит к диспаритету. Если аналогичная сделка в классическом банкинге получает субсидию, а сделка по партнерскому финансированию — нет, то для клиента продукт может оказаться дороже. В такой ситуации банк фактически стоит перед выбором: либо делать продукт дороже для клиента, либо сознательно снижать собственную доходность, — заявил Олег Ганеев.

Позже, на пресс-подходе, он перечислил и другие задачи, решение которых создаст инфраструктуру рынка партнерского финансирования:

должна быть создана инфраструктура рынка партнерского финансирования: методология, единые стандарты, чтобы участники рынка (в широком смысле) и сделки (в узком) правильно понимали ее базовые понятия и могли определять ее соответствие принципам исламского банкинга;

необходимы маркетинговое продвижение и популяризация, легитимизация инструмента, поскольку население не в полной мере владеет информацией и предложением. Здесь важна разъяснительная работа;

нужны образовательные проекты, чтобы выпускать на рынок узких специалистов по партнерскому финансированию: экспертов по аудиту, риск-менеджменту, продаже, по продакт-менеджменту.

Когда все эти условия сойдутся, по мнению топ-менеджера Сбера, в России сложится полноценная инфраструктура партнерского финансирования.



Людмила Губаева