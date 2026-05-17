Из Казани отправились первые группы татарстанских паломников в хадж — 171 человек

Общее количество татарстанских паломников в 2026 году составит 1 800 человек, включая 200 участников СВО и членов их семей

16 мая из международного аэропорта «Казань» стартовали первые четыре группы татарстанских паломников. В составе первой отправки — 171 человек, они следуют по маршруту Казань — Медина в рамках программы «Стандарт» от официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Перед отправлением к паломникам обратился первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов. Он передал напутственные слова от имени Камиля хазрата, подчеркнул духовное значение совершения хаджа и совершил ду’а.

Группу сопровождают опытные религиозные деятели: имам-мухтасиб Буинского района Ильмир хазрат Хасанов, имам-мухтасиб Лениногорского района Булат хазрат Раупов, имам мечети «Җәмигъ» города Набережные Челны Мухаммат хазрата Мухамматов и помощник имама-мухтасиба Тукаевского района Ильназ хазрат Яхин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В текущем году все рейсы из Казани для паломников «ДУМ РТ Хадж» будут осуществляться прямыми маршрутами до Медины. Общее количество татарстанских паломников в 2026 году составит 1 800 человек, включая 200 участников СВО и членов их семей. Самая масштабная группа из 450 паломников вылетит 17 мая, а последняя группа отправится 20 мая. Возвращение татарстанских паломников на родину начнется 3 июня.

Наталья Жирнова