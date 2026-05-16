В Зеленодольском районе Татарстана построят реабилитационный центр за 2 млрд рублей

Соглашение о строительстве объекта подписано на форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум»

В Зеленодольском районе Татарстана планируют построить реабилитационный медицинский центр за два миллиарда рублей. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.

Соглашение о строительстве реабилитационного центра подписано на форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

— Я лично подписывала соглашение с нашим инвестором о реализации инвестиционного проекта в Республике Татарстан по строительству реабилитационного медицинского центра на территории Зеленодольского района. Там объем инвестиций составит порядка два миллиарда рублей. Думаю, что мы этот проект реализуем в ближайшие три года, — передает слова Минуллиной корреспондент «Реального времени».

Других деталей будущего реабилитационного центра руководитель АИР Татарстана не сообщила.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» проходит в Казани с 12 по 17 мая 2026 года, в мероприятиях принимают участие делегаты из 103 стран. Основная деловая программа завершилась в пятницу в МВЦ «Казань Экспо». На форуме работала выездная редакция «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин