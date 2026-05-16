Новости общества

04:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Турнир молодых поваров в рамках «КазаньФорума-2026» выиграл представитель Египта

15:53, 16.05.2026

Обладателем Гран-при стал египтянин Эдрис Абдельрахман Мохсен Абдо Халиль

Турнир молодых поваров в рамках «КазаньФорума-2026» выиграл представитель Египта
Фото: Пресс-служба Турнира молодых поваров

Обладателем Гран-при третьего Международного турнира молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова стал египтянин Эдрис Абдельрахман Мохсен Абдо Халиль. Соревнования прошли с 13 по 15 мая в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» в Казани.

Также были определены обладатели наград в нескольких специальных номинациях:

  • «Фундаментальные знания» — представитель Туркменистана;
  • «Сохранение традиций» — Казахстан;
  • «Социальная ответственность» — Турция;
  • «Локальность в тренде» — Иордания;
  • «Дизайн как элемент общения» — Узбекистан;
  • «Технологии будущего» — Тунис;
  • «Взгляд без границ» — Марокко;
  • «Кулинарное искусство в кулинарных традициях» — Малайзия;
  • «Креативность и инновации» — Азербайджан;
  • «Лучшая презентация» — Россия;
  • «Вкус памяти» — Сенегал;
  • «Золотая технология» — Индонезия;
  • «Гастрономический этюд» — Египет.

В этом году турнир проходил в формате «черного ящика»: участники получали набор продуктов непосредственно перед стартом и заранее не знали, с какими ингредиентами предстоит работать.

Всего в конкурсе приняли участие молодые повара в возрасте от 16 до 25 лет из 16 стран мира.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» проходит в Казани с 12 по 17 мая 2026 года, в мероприятиях принимают участие делегаты из 103 стран. Основная деловая программа завершилась в пятницу в МВЦ «Казань Экспо». На форуме работала выездная редакция «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также