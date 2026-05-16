Турнир молодых поваров в рамках «КазаньФорума-2026» выиграл представитель Египта
Обладателем Гран-при стал египтянин Эдрис Абдельрахман Мохсен Абдо Халиль
Обладателем Гран-при третьего Международного турнира молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова стал египтянин Эдрис Абдельрахман Мохсен Абдо Халиль. Соревнования прошли с 13 по 15 мая в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» в Казани.
Также были определены обладатели наград в нескольких специальных номинациях:
- «Фундаментальные знания» — представитель Туркменистана;
- «Сохранение традиций» — Казахстан;
- «Социальная ответственность» — Турция;
- «Локальность в тренде» — Иордания;
- «Дизайн как элемент общения» — Узбекистан;
- «Технологии будущего» — Тунис;
- «Взгляд без границ» — Марокко;
- «Кулинарное искусство в кулинарных традициях» — Малайзия;
- «Креативность и инновации» — Азербайджан;
- «Лучшая презентация» — Россия;
- «Вкус памяти» — Сенегал;
- «Золотая технология» — Индонезия;
- «Гастрономический этюд» — Египет.
В этом году турнир проходил в формате «черного ящика»: участники получали набор продуктов непосредственно перед стартом и заранее не знали, с какими ингредиентами предстоит работать.
Всего в конкурсе приняли участие молодые повара в возрасте от 16 до 25 лет из 16 стран мира.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» проходит в Казани с 12 по 17 мая 2026 года, в мероприятиях принимают участие делегаты из 103 стран. Основная деловая программа завершилась в пятницу в МВЦ «Казань Экспо». На форуме работала выездная редакция «Реального времени».
