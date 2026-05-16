Турнир молодых поваров в рамках «КазаньФорума-2026» выиграл представитель Египта

Обладателем Гран-при стал египтянин Эдрис Абдельрахман Мохсен Абдо Халиль

Фото: Пресс-служба Турнира молодых поваров

Обладателем Гран-при третьего Международного турнира молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова стал египтянин Эдрис Абдельрахман Мохсен Абдо Халиль. Соревнования прошли с 13 по 15 мая в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» в Казани.

Также были определены обладатели наград в нескольких специальных номинациях:

«Фундаментальные знания» — представитель Туркменистана;

«Сохранение традиций» — Казахстан;

«Социальная ответственность» — Турция;

«Локальность в тренде» — Иордания;

«Дизайн как элемент общения» — Узбекистан;

«Технологии будущего» — Тунис;

«Взгляд без границ» — Марокко;

«Кулинарное искусство в кулинарных традициях» — Малайзия;

«Креативность и инновации» — Азербайджан;

«Лучшая презентация» — Россия;

«Вкус памяти» — Сенегал;

«Золотая технология» — Индонезия;

«Гастрономический этюд» — Египет.

В этом году турнир проходил в формате «черного ящика»: участники получали набор продуктов непосредственно перед стартом и заранее не знали, с какими ингредиентами предстоит работать.

Всего в конкурсе приняли участие молодые повара в возрасте от 16 до 25 лет из 16 стран мира.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» проходит в Казани с 12 по 17 мая 2026 года, в мероприятиях принимают участие делегаты из 103 стран. Основная деловая программа завершилась в пятницу в МВЦ «Казань Экспо». На форуме работала выездная редакция «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин