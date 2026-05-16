Президент «Рубина» Марат Сафиуллин выдвинут кандидатом в исполком РФС

Руководитель казанского футбольного клуба может войти в число боссов российского футбола

Российская премьер-лига (РПЛ) выдвинула президента «Рубина» Марата Сафиуллина кандидатом в исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Всего РПЛ выдвинула две кандидатуры — президента «Рубина» Марата Сафиуллина и председателя правления «Зенита» Константина Зырянова. Они должны заменить ранее занимавших позиции в исполкоме экс-председателя совета директоров московского «Динамо» Дмитрия Гафина и бывшего президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

Дополнительные выборы, на которых Сафиуллина и Зырянова изберут в исполком РФС, состоятся 27 июня. Кандидатуры от лиги были выбраны на заседании общего собрания клубов РПЛ.

Официально Сафиуллин возглавляет «Рубин» с января 2023 года. Вместе с ним казанский клуб вернулся в РПЛ из Первой лиги, куда вылетал при прежнем руководстве Рустема Сайманова. В конце 2022 года «Рубин» вернулся под управление Татарстана — клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года он функционировал как муниципальное автономное учреждение, а затем стал ООО.

В нынешнем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги за тур до окончания чемпионата.

Зульфат Шафигуллин