Президент «Рубина» Марат Сафиуллин выдвинут кандидатом в исполком РФС
Руководитель казанского футбольного клуба может войти в число боссов российского футбола
Российская премьер-лига (РПЛ) выдвинула президента «Рубина» Марата Сафиуллина кандидатом в исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщили в пресс-службе лиги.
Всего РПЛ выдвинула две кандидатуры — президента «Рубина» Марата Сафиуллина и председателя правления «Зенита» Константина Зырянова. Они должны заменить ранее занимавших позиции в исполкоме экс-председателя совета директоров московского «Динамо» Дмитрия Гафина и бывшего президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.
Дополнительные выборы, на которых Сафиуллина и Зырянова изберут в исполком РФС, состоятся 27 июня. Кандидатуры от лиги были выбраны на заседании общего собрания клубов РПЛ.
Официально Сафиуллин возглавляет «Рубин» с января 2023 года. Вместе с ним казанский клуб вернулся в РПЛ из Первой лиги, куда вылетал при прежнем руководстве Рустема Сайманова. В конце 2022 года «Рубин» вернулся под управление Татарстана — клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года он функционировал как муниципальное автономное учреждение, а затем стал ООО.
В нынешнем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги за тур до окончания чемпионата.
