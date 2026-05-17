На ТНВ завершили первый сезон шоу «Дуслар җыелган җирдә»

Зрители требуют продолжения

Ведущие — Ильдар Киямов и Лилия Кадырова. Фото: Артем Дергунов

На ТНВ завершились съемки первого пробного сезона шоу «Дуслар җыелган җирдә» («В кругу друзей», 6+). Каждый выпуск проекта рассказывает о жителях одного из районов Татарстана. Первый был посвящен Кукморскому, а завершается сезон Камско-Устьинским. Программа вызвала живейший отклик у зрителей, на канале надеются ее продолжить — и отснять выпуски про все районы! Чем интересен Камско-Устьинский район и будет ли у программы продолжение — читайте в материале «Реального времени».

«Старались выбирать непохожие друг на друга районы»

Первое шоу снималось в начале марта, его идею предложила генеральный продюсер ТНВ Лилия Кадырова. Название — аллюзия на одноименную пьесу Туфана Миннуллина. С тех пор в гостях на улице Шамиля Усманова побывали гости из Кукморского, Арского, Нижнекамского, Тюлячинского, Зеленодольского, Актанышского, Сармановского районов.

И настал черед района, откуда и Кадырова, и Туфан Миннуллин родом — Камско-Устьинского. Проект реализуется при поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения родных языков, которую возглавляет Марат Ахметов.

— За два часа раскрыть район нелегко, — отмечает генпродюсер канала, которая также выступает здесь соведущей. — Про экономику, про людей, про СВО — по каждой теме можно развернуться на два часа. Наш район уникален, к примеру, тем, что здесь есть гипсовый рудник. Мы старались выбирать непохожие друг на друга районы.

— Проблем с подготовкой этого выпуска у меня не было, район меня всегда поддерживал, здесь с третьего класса выходили в газете «Идел таңнары» мои материалы. Но сейчас мы будем снимать папу, а потом маму, не знаю, что будет, волнуюсь, — делится Кадырова.

Депутаты, шахтеры, композиторы...

— Это мой односельчанин. Обычный парень из деревни Клянчеево, который теперь может сказать свое веское слово в Москве, — так представляет Лилия Кадырова депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова.

— Я представляю как депутат 13 районов, — говорит Гильмутдинов. — И в каждом говорю: ваш район — самый лучший, но — после Камского Устья. И никто не обижается. А в районе я говорил: ваша деревня — самая красивая, успешная, но мое Клянчеево — лучшее. Чем старше становишься, тем больше тянет в деревню. Мы много делаем для нее и сейчас, не забываем...

Среди гостей — депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Дуслар җыелган җирдә» — это передача с огромным количеством гостей, которые, кажется, заполонили все пространство студии и коридоров. Здесь не только работники различных предприятий, но и ученики с учителями, политики, актеры, юные спортсмены, танцевальные и музыкальные коллективы. Особенно приятно, что даже молодежь общается друг с другом на татарском языке. В гримерке разминается квартет баянистов.

Баянисты из деревни Караталга. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— У нас ансамбль, мы работаем в клубе в деревне Караталга, — говорит один из них, Гаделзян Мифтахов. — Я сам из другой деревни, езжу к соседям. Кстати, знаете, что здесь, на ТНВ, сегодня работает режиссер Алмаз Акберов? Так вот, он из нашей деревни. Надо бы его найти...

— А у меня мама из Больших Буртасов, — сообщает актер Тинчуринского театра Ильгизар Хасанов. — Все детство я проводил в деревне бабушки, а в Казани меня воспитывала вторая. Отец родился в соседней деревне, он ездил работать в Донбасс и прекрасно пел песню «Шахта».

Ильгизар Хасанов — камско-устьинский по маме. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тут же можно увидеть группу женщин в ярких нарядах. Это мордва-каратаи, этнические мокша, говорящие на татарском. Вообще, Камское Устье — это место, где живет множество национальностей.

— Сегодня представят книгу о нас, — сообщает Ирина Окунева из села Мордовский Каратай. — Недавно о мордве-каратаях, кстати, вышел фильм «Нарисованные снегом». Вы смотрели, красивый? Это были мы!

Вскоре она уже беседует с имамом-мухтасибом района Галимуллой хазратом Яруллиным:

— У нас сейчас строится новая мечеть, альхамдулиллах, — говорит имам. — Ведь теперь можно возвести ее с помощью обычных людей. После Курбан-байрама планируем открыть ее в деревне Малое Мереткозино. К празднику готовимся, время неспокойное, поэтому работаем только с поставщиками из нашего района, народ обращается к ним через нас.

Каратаи. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Программу полюбил народ»

Упомянутый Кадыровой гипс можно увидеть даже в студии. Но более всего гендиректор АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» Зуфар Гарафиев гордится другим:

— Это наши династии. Их наличие — это высокий показатель для предприятия, значит, к нам идут люди. Среди них назову Агафоновых, Баймухаметовых, Галиевых, Дорофеевых, Мубаракшиных, Камаретдиновых. У каждой династии стаж по 120—150 лет. А руднику тоже в этом году исполняется 150 лет!

Уложиться в такой срок было бы проще, не в два часа. Ведь Камское Устье — это еще и, например, Императорский питомник. Это виноградники и коневодство. Это гора Лобач, вдохновлявшая Илью Репина. Древний праздник «Чабыр җыены», который сейчас возрождается.

Гульчачак Гараева спела песню с матерью, композитором Гульсиной Акбитовой. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В җыен принимала участие и Гульсина Акбитова из Клянчеево: сегодня известный композитор поет с дочерью Гульчачак песню из репертуара Альфины Азгамовой.

— Папа у меня из Арского района, а познакомились родители в Челнах, — говорит дизайнер Гульчачак Гараева. — В Арск мы ездили часто, к маме — реже. Но это интересная деревня, маленькая, помню, мы часть пути туда преодолевали пешком, сейчас там появилась дорога, сотовая связь, но уютные детские ощущения сохранились.

— В последние годы меня спрашивали: ты часто в деревню приезжаешь? — говорит Айрат Гумеров, один из основателей группы «Заман», чья мама из этих мест. — А сейчас, наоборот, спрашивают: ты в Казани вообще бываешь? От такой красоты уехать непросто.

Удивлены? Это актриса театра «Экият» Фанзиля Сабирова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Я радуюсь, что у нас в студии сегодня обычные люди, рабочий народ, — отмечает ведущий Ильдар Киямов. — Поэтому и зрители приняли наш проект на ура. В автобусе недавно мне одна бабушка сказала: «Вы нас влюбили этой передачей в телевизор!»

— Хочется, конечно, снять все 38 районов, — говорит генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. — Сейчас же главный итог в том, что программу полюбил народ. Нам пишут: мы смотрим, потому что это про нас. Как показывают исследования, у программы хороший рейтинг. Увидеть родных, интересных, талантливых людей — эта возможность привлекает зрителей. Поэтому, конечно, хотелось бы продолжить. Пока мы встаем на паузу, ищем средства… Отметим, что Камско-Устьинский район откликнулся быстрее всех. А сейчас другие посмотрели передачи — и к нам пошли заявки.

