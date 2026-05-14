«По промышленному туризму мы остановились»: помешают ли нормы безопасности водить инвесторов по предприятиям?

В прошлом году гости посетили порядка 2 тыс. российских заводов

В России необходимо развивать промышленный туризм — это способ и найти партнеров, и привлечь инвестиции, и закрыть кадровый дефицит, заявили сегодня на одной из сессий «КазаньФорума». Пока отрасль только начинает развиваться. Одним из барьеров для ее роста являются ограничения, вводимые в связи с требованиями безопасности. Не избежал этой проблемы и Татарстан. Подробнее — в материале «Реального времени».

Интерес к промышленному туризму снижается — но перспектива есть



— Я никогда не была так счастлива стоять в пробке, как сегодня! Потому что я понимала, что это затор из гостей форума, потенциальных инвесторов в Татарстан, — с шутки начала свое выступление глава Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина.

Она присоединилась к сессии, где обсудили один конкретный способ привлечения инвесторов — промышленный туризм. Пока это направление достаточно новое и не получившее большой популярности. Согласно совместному исследованию Минэкономразвития России и сервиса путешествий «Туту» «Развитие туризма в регионах — 2025», востребованным промышленный туризм считают лишь 23% россиян, перспективным — 38%. При этом в 2024-м показатели были выше: 28% и 51% соответственно.

— К событийному, лечебно-оздоровительному и промышленному туризму интерес снижается, — констатировали аналитики.

Тем не менее развитие этого направления обещает рост бизнес-сотрудничества и приток средств, говорили на сессии. Промтуризм — это «воронка продаж», которая позволяет найти заинтересованных инвесторов и разработать для них конкретное предложение, подчеркнула Минуллина.

— Главный вопрос, который задает любой директор, когда ему предлагают, чтобы на предприятие приходили туристы: что нам это дает? Это возможность привлечения инвестиций, это возможность продвижения бренда предприятия, региона, зачастую — страны. А также это привлечение кадров, возможность познакомить молодежь и не только ее с перспективами трудоустройства. Я не могу сказать, что это какой-то [крупный] источник дохода, но, тем не менее, на многих предприятиях эти экскурсии платные. Отдача для кого-то будет более значима, для кого-то — менее, — рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

В прошлом году туристы посетили порядка 2 тыс. предприятий по стране. Правда, оценивать экономический эффект от посещений пока рано, сказал Катырин в разговоре с корреспондентом «Реального времени»:

— Пока такой статистики не ведется. Мы собираем с предприятия данные о том, сколько организаций [посетили] и сколько посетителей [насчитывается]. Пока это все, что называется, на коленке делается. Когда будет официальная статистика, тогда можно будет уже ее градировать: [какие] инвестиции, какая отдача, сколько привлечено потенциальных трудовых ресурсов.

Что говорят сами предприятия? На каждом эффект от посещений сказывается по-разному: где-то сразу, где-то отложенно. Но уже есть довольные компании, заверил глава ТПП России.

— Руководитель одной из российских птицефабрик взахлеб рассказывал об этом. Говорит: «После того как мы открылись для посещений, у меня летом, когда в отпуска народ идет, есть очередь из школьников и студентов, которые хотят поработать на нашей фабрике. Нет проблем с кадрами», — привел пример он.



Привлечение гостей или меры безопасности?

В сегодняшних реалиях барьером для развития промтуризма становятся ограничения в связи с требованиями безопасности. Коснулось это и Татарстана.

— Желающих много, но немалое число предприятий в нынешних условиях не может открыться для гостей. Нужно немного подождать. Поэтому мы должны [рассматривать] предприятия, например, строительные, креативные. По промышленному туризму мы пока остановились. Мы почти начали [активную работу], но [влияют] ограничения, — констатировал глава ТПП Татарстана Шамиль Агеев.

Тем не менее это выгодная история, сами предприятия на это готовы, подчеркнул он. Только на посещение КАМАЗа в прошлом году поступило 4,7 тыс. запросов. «Проводим семинары, подбираем предприятия, чтобы можно было заработать и привлечь молодежь. Думаю, перспективы есть», — подчеркнул Агеев.

В то же время Талия Минуллина посетовала, что сегодня не каждое предприятие готово принимать туристов. По ее словам, с компаниями надо работать, учить взаимодействовать с гостями.

— Еще один вопрос: где туристов встречать, особенно если это оборонное предприятие. Там заранее все надо согласовывать, подавать паспорта, — добавила она.



Как отметил Катырин, чаще всего интерес вызывают предприятия или с развитым личным брендом, или с долгой насыщенной историей.

— Фабрики, известные всему миру или региону, как правило, уже [находятся] в таком состоянии, когда можно не задумываясь приглашать туристов. А вот старые предприятия, история которых иногда больше 100 лет насчитывает, чаще всего не приспособлены к посещениям. Им нужно помогать, и участвовать должны не только торговые палаты, но и местные власти, — подчеркнул он.

Другая актуальная задача — подготовка кадров, которые могли бы представить предприятие. Это в том числе ветераны производства, которые могут рассказать о нем «от первого до последнего шурупа», считает спикер.

Посуточная сдача квартир — новый семейный бизнес

Увеличение турпотока неизбежно влечет рост нагрузки на средства размещения, констатировали эксперты. Москва видит решение — неожиданно — в развитии краткосрочной аренды квартир. В Татарстане, отметим, о сдаче жилья для туристов обычно говорят настороженно.

— Я считаю, что сдача квартир у нас развивается медленно, потому что не организована. А какие это объективные возможности! В России приватизировано около 86,4% жилья, принадлежащего гражданам, — заявил президент Союза «Московская торгово-промышленная палата» Владимир Платонов.

По его словам, главное — установить регулирование этого процесса, защитить соседей, которые могут пострадать от недобросовестных гостей. «Если человек нарушает правила проживания, не надо несчастным жильцам искать на Канарах владельца. [Нужна] возможность войти правоохранительным органам», — предлагает он.

В разговоре с «Реальным временем» он подчеркнул: бороться с рынком посуточной сдачи жилья бесполезно. По его словам, арендодатели будут «выходить из тени» и система должна быть к этому готова. «Господин Мишустин создал идеальную систему налогообложения и контроля, все равно люди будут легализовываться», — уверен он.

— [Сдача жилья] — это создание реального семейного бизнеса. Квартира, семья, обслуживание. Надо заинтересовывать. Вот в подъезде кто-то выкупает квартиры на одном этаже, создает хостелы. Он заинтересован, чтобы подъезд был чистый, соблюдалась тишина, граждане были довольны и не вызывали каждые пять минут полицию, — резюмировал он.

