Россия призвала страны БРИКС создать новую инвестиционную платформу

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил совместно работать над недопущением нового мирового долгового кризиса

Россия предложила создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС с целью реализации совместных проектов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— В качестве перспективного инструмента Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения и в странах глобального Юга и глобального Востока в целом, — приводит слова Лаврова пресс-служба МИД России.

Российская сторона заявила, что инвестиционная платформа позволит наладить совместную работу стран БРИКС по недопущению нового мирового долгового кризиса.

Также Лавров призвал коллективно отстаивать интересы друг друга на международных площадках ООН, «Группы двадцати», ВТО, ВОЗ и других.

Напомним, ранее стало известно о проведении в ноябре в Казани форума «Международная строительная неделя БРИКС».

Зульфат Шафигуллин