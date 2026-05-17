В аэропорту Шереметьево, где упали обломки БПЛА, задерживаются три самолета в Казань, еще один отменен
В аэропорту Шереметьево, где упали обломки БПЛА, задерживаются три самолета в Казань. Согласно данным онлайн-табло казанской воздушной гавани, еще один рейс, который должен был прибыть в 09:45 мск, уже отменен.
В пресс-службе аэропорта отметили, что куски дронов находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.
— На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет, — говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево.
Напомним, что в результате атаки БПЛА в Москве и области пострадали десятки человек, есть погибшие. Подробности — в материале «Реального времени».
