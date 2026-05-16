Володин оценил, во сколько обойдется Армении выход из ЕАЭС
Спикер Госдумы считает, что такое решение серьезно ослабит армянскую экономику
Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил вероятные потери Армении от выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) минимум в $5 млрд, что соответствует 15—20% ВВП всей страны.
— По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15—20% ВВП — не менее 5 млрд долл. Это только то, что на поверхности. Потерь будет больше. И далеко не все из них имеют отношение к финансам, — написал Володин в своих соцсетях.
Спикер Госдумы также напомнил, что Армения получает российский газ по льготным условиям. Армянской стороне 1 тыс. кубометров газа обходится по цене $177,5, а в Европе стоимость приближается к $633.
По словам Володина, российские граждане начали сворачивать свои бизнесы и уезжают из Армении на фоне стремления политиков вступить в Евросоюз. Он считает, что армянскому народу навязывают западные либеральные ценности.
4 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна выйдет из ЕАЭС, если Москва повысит цены на поставляемый в страну газ.
